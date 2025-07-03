Первые украинские арбузы появились в продаже: какая цена

В Украине появились в продаже первые местные арбузы урожая 2025 года. Сейчас их выращивают преимущественно фермеры южных регионов и Закарпатья. Несмотря еще на незначительное предложение, арбузы уже доступны в супермаркетах и на рынках страны, а цены варьируются в зависимости от торговой сети.

Цена арбуза в июле. Фото из открытых источников

Как сообщает аналитический проект EastFruit, в этом году сезон стартовал примерно в те же даты, что и в 2024 году. Однако цены на первые партии арбузов в среднем на 10% выше, чем в прошлом. Отпускная стоимость оптом находится в пределах 20–28 гривен за килограмм.

Фермеры объясняют повышение цен тем, что сейчас только отдельные хозяйства начали уборку урожая. Массовая продажа арбузов ожидается ближе к середине июля. С увеличением предложения цены на арбузы могут существенно снизиться, в частности, подобная динамика наблюдалась и в предыдущие годы.

Сколько стоит арбуз в супермаркетах

По состоянию на начало июля цены на арбузы в украинских сетях супермаркетов выглядят по-разному.

Цена арбуза в АТБ – 29,89 гривны за килограмм

Стоимость арбуза в Сильпо – 32,40 гривен за килограмм

В супермаркете Novus арбуз можно купить за 36,99 гривны за килограмм

Таким образом, в супермаркетах цена арбуза сейчас превышает оптовые предложения по меньшей мере на 30%, что является типичным для старта сезона.

Специалисты прогнозируют снижение цен уже в ближайшие недели, особенно если будут способствовать погодные условия и будет сохраняться постоянный спрос. Самые дешевые арбузы обычно становятся во второй половине июля, тогда на рынок поступает основная часть украинского урожая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что инфлюэнсер сравнила цены на продукты в Украине и Польше.