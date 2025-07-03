logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Финансы 2025 Первые украинские арбузы появились в продаже: какая цена
commentss НОВОСТИ Все новости

Первые украинские арбузы появились в продаже: какая цена

Цена арбуза в июле в супермаркетах Украины: АТБ, Сильпо, Novus.

3 июля 2025, 17:17
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В Украине появились в продаже первые местные арбузы урожая 2025 года. Сейчас их выращивают преимущественно фермеры южных регионов и Закарпатья. Несмотря еще на незначительное предложение, арбузы уже доступны в супермаркетах и на рынках страны, а цены варьируются в зависимости от торговой сети.

Первые украинские арбузы появились в продаже: какая цена

Цена арбуза в июле. Фото из открытых источников

Как сообщает аналитический проект EastFruit, в этом году сезон стартовал примерно в те же даты, что и в 2024 году. Однако цены на первые партии арбузов в среднем на 10% выше, чем в прошлом. Отпускная стоимость оптом находится в пределах 20–28 гривен за килограмм.

Фермеры объясняют повышение цен тем, что сейчас только отдельные хозяйства начали уборку урожая. Массовая продажа арбузов ожидается ближе к середине июля. С увеличением предложения цены на арбузы могут существенно снизиться, в частности, подобная динамика наблюдалась и в предыдущие годы.

Сколько стоит арбуз в супермаркетах

По состоянию на начало июля цены на арбузы в украинских сетях супермаркетов выглядят по-разному.

Первые украинские арбузы появились в продаже: какая цена - фото 2

Цена арбуза в АТБ – 29,89 гривны за килограмм

Первые украинские арбузы появились в продаже: какая цена - фото 3

Стоимость арбуза в Сильпо – 32,40 гривен за килограмм

Первые украинские арбузы появились в продаже: какая цена - фото 4

В супермаркете Novus арбуз можно купить за 36,99 гривны за килограмм

Таким образом, в супермаркетах цена арбуза сейчас превышает оптовые предложения по меньшей мере на 30%, что является типичным для старта сезона.

Специалисты прогнозируют снижение цен уже в ближайшие недели, особенно если будут способствовать погодные условия и будет сохраняться постоянный спрос. Самые дешевые арбузы обычно становятся во второй половине июля, тогда на рынок поступает основная часть украинского урожая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что инфлюэнсер сравнила цены на продукты в Украине и Польше.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости