Пиар-реформы вместо реальных решений: в Раде пригрозили чиновникам

Народный депутат Украины Даниил Гетманцев отметил катастрофическую ситуацию с внедрением реформы, которая поможет эффективнее бороться с черным рынком подакцизной продукции и увеличить поступления в бюджет благодаря уплате акцизного налога.

Реформы. Иллюстративное фото

Политик сообщил, что получил от бизнеса письма с возмущением относительно срыва Минцифрой сроков внедрения Е-Акциза.

"Негодование разделяю. За два года необходимое программное обеспечение Минцифрой так и не разработано, тестовый период, который должен был начаться с 1 марта, в этом году не начался! Наверное, приоритеты предоставлены очередной пиар-реформе типа "Свидание в Дии", — прокомментировал ситуацию народный депутат.

Гетманцев отметил, что бизнес бьет тревогу из-за угрозы паралича рынка подакцизной продукции с января 2026 года и требует переноса сроков внедрения реформы.

По словам политика, несвоевременная разработка программного обеспечения по Е-Акцизу ставит под угрозу своевременное внедрение в Украине реформы, несет риски миллиардных потерь Государственного бюджета Украины и колоссальные убытки для бизнеса.

"Бесспорно бизнес в обиду не дадим. В ближайшее время вопрос вынесем на Комитет, посоветуемся, что делать. Но очевидно срыв реформы должен тянуть кадровые выводы. Чиновникам в конце концов нужно учиться отвечать за свою не работу", — убежден политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что угрожающую тенденцию фиксируют в Украине — растет уровень насилия. О проблеме заговорили в Верховной Раде Украины. По данным Национальной полиции, за первые пять месяцев 2025 года зафиксировано более 53 тыс. заявлений о домашнем насилии.



