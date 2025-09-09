logo

BTC/USD

112574

ETH/USD

4350.29

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Финансы 2025 Пиар-реформы вместо реальных решений: в Раде пригрозили чиновникам
commentss НОВОСТИ Все новости

Пиар-реформы вместо реальных решений: в Раде пригрозили чиновникам

Гетманцев рассказал о срыве сроков введения Е-Акциза и требованиях бизнеса

9 сентября 2025, 13:21
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Народный депутат Украины Даниил Гетманцев отметил катастрофическую ситуацию с внедрением реформы, которая поможет эффективнее бороться с черным рынком подакцизной продукции и увеличить поступления в бюджет благодаря уплате акцизного налога.

Пиар-реформы вместо реальных решений: в Раде пригрозили чиновникам

Реформы. Иллюстративное фото

Политик сообщил, что получил от бизнеса письма с возмущением относительно срыва Минцифрой сроков внедрения Е-Акциза.

"Негодование разделяю. За два года необходимое программное обеспечение Минцифрой так и не разработано, тестовый период, который должен был начаться с 1 марта, в этом году не начался! Наверное, приоритеты предоставлены очередной пиар-реформе типа "Свидание в Дии", — прокомментировал ситуацию народный депутат.

Гетманцев отметил, что бизнес бьет тревогу из-за угрозы паралича рынка подакцизной продукции с января 2026 года и требует переноса сроков внедрения реформы.

По словам политика, несвоевременная разработка программного обеспечения по Е-Акцизу ставит под угрозу своевременное внедрение в Украине реформы, несет риски миллиардных потерь Государственного бюджета Украины и колоссальные убытки для бизнеса.

"Бесспорно бизнес в обиду не дадим. В ближайшее время вопрос вынесем на Комитет, посоветуемся, что делать. Но очевидно срыв реформы должен тянуть кадровые выводы. Чиновникам в конце концов нужно учиться отвечать за свою не работу", — убежден политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что угрожающую тенденцию фиксируют в Украине — растет уровень насилия. О проблеме заговорили в Верховной Раде Украины. По данным Национальной полиции, за первые пять месяцев 2025 года зафиксировано более 53 тыс. заявлений о домашнем насилии.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/getmantsevdanil/10022
Теги:

Новости

Все новости