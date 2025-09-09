Пиар-реформы вместо реальных решений: в Раде пригрозили чиновникам

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Народный депутат Украины Даниил Гетманцев отметил катастрофическую ситуацию с внедрением реформы, которая поможет эффективнее бороться с черным рынком подакцизной продукции и увеличить поступления в бюджет благодаря уплате акцизного налога.
Реформы. Иллюстративное фото
Политик сообщил, что получил от бизнеса письма с возмущением относительно срыва Минцифрой сроков внедрения Е-Акциза.
Гетманцев отметил, что бизнес бьет тревогу из-за угрозы паралича рынка подакцизной продукции с января 2026 года и требует переноса сроков внедрения реформы.
По словам политика, несвоевременная разработка программного обеспечения по Е-Акцизу ставит под угрозу своевременное внедрение в Украине реформы, несет риски миллиардных потерь Государственного бюджета Украины и колоссальные убытки для бизнеса.
