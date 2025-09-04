Пиар власти дорого обходится украинцам: в Раде рассказали, на что государство тратит миллиарды

Украинцы могут получить кэшбек при покупке отдельных товаров. 10% кэшбека от государства за покупку украинских товаров и тратьте средства на коммуналку, медицину, транспорт, украинские лекарства и книги, поддерживая нашу экономику – все в плюсе, когда покупаете украинское – говорится на сайте программы. Однако народные депутаты критикуют эту программу, отмечают, что средства следует направлять на ВСУ, безопасность и оборону.

Деньги. Иллюстративное фото

Народная депутат Украины Нина Южанина сообщила, что государство в июле снова потратило "наши с вами 507 млн грн НЕ на ВСУ, безопасность и оборону, а НА КЭШБЕК". По ее словам, в среднем, каждый участник программы получил 140,83 грн.

"Улучшат ли полученные 140,83 грн материальное состояние украинца в июле? Очевидно — НЕТ", — убеждена народная депутат.

Южанина сообщила, что всего за все время действия программы ее участники получили около 4 млрд грн Национального кэшбека.

"Нужны ли эти средства для нашей безопасности и обороны государства? Очевидно — ДА! МЫ донатим на ВСУ и каждая гривна имеет значение", — подчеркнула народная депутат.

По ее словам, кому-то у власти нравится такой пиар. Поэтому, отметила она, есть такие дешевые по содержанию и дорогие по стоимости и последствиям государственные программы.

"Почему те эксперты, кто общается с Минэкономики НЕ ДОСЯТ ВРЕДНОСТЬ ТАКИХ НЕПРОДУМАННЫХ РЕШЕНИЙ??? Почему мы НЕ ЭКОНОМИМ СРЕДСТВА???", — подытожила она.

