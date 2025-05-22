Пицца за миллиард долларов: как одна покупка именила весь криптовалютный мир

22 мая мировое криптосообщество ежегодно отмечает Bitcoin Pizza Day (День биткоин-пиццы). Это день, когда цифровые деньги впервые пересекли предел виртуальности и были использованы для покупки реального товара. Этой покупкой стали две обычные пиццы, впоследствии вошедшие в историю как самые дорогие блюда в мире.

Что такое День биткоин-пиццы. Фото из открытых источников

В 2010 году программист из Флориды Ласло Ганеч (Хейниц) опубликовал на криптофоруме Bitcointalk объявление об покупке пиццы за биткоины.

"Я заплачу 10 000 биткоинов за пару пицц... возможно, две большие, чтобы у меня осталось немного на следующий день", — написал Ганеч.

В объявлении программист отметил, что ему нравятся классические начинки пиццы, как лук, перец, колбаса, грибы, помидоры и пепперони, однако не хочет получить "странных рыбных начинок".

Оригинальное объявление на форуме о покупке пиццы за биткоины в 2010 году

Через четыре дня на предложение откликнулся другой пользователь форума Джереми Стердивант, заказавший две пиццы Papa John's и доставивший их Ласло. Это была первая в мире реальная покупка, совершенная за биткойн. На тот момент 10 тысяч биткойнов стоили всего 41 доллар.

С тех пор прошло 15 лет, а цена биткойна выросла с долей цента до более чем 100 000 долларов. По состоянию на 2025 год, 10 000 биткойнов эквивалентны более 1,1 миллиарда долларов, что делает пиццу самой дорогой в мире.

Ласло Ганеч не жалеет о своем решении. По его словам, в то время покупка была символом иронии и риска.

"Тогда у биткойнов не было никакой ценности, поэтому идея обменять их на пиццу была невероятно крутой. Никто не знал, что это станет таким большим", — вспоминал Ганеч в интервью The New York Times.

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