Пицца за миллиард долларов: как одна покупка именила весь криптовалютный мир

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Slava Kot
22 мая мировое криптосообщество ежегодно отмечает Bitcoin Pizza Day (День биткоин-пиццы). Это день, когда цифровые деньги впервые пересекли предел виртуальности и были использованы для покупки реального товара. Этой покупкой стали две обычные пиццы, впоследствии вошедшие в историю как самые дорогие блюда в мире.
Что такое День биткоин-пиццы. Фото из открытых источников
В 2010 году программист из Флориды Ласло Ганеч (Хейниц) опубликовал на криптофоруме Bitcointalk объявление об покупке пиццы за биткоины.
В объявлении программист отметил, что ему нравятся классические начинки пиццы, как лук, перец, колбаса, грибы, помидоры и пепперони, однако не хочет получить "странных рыбных начинок".
Оригинальное объявление на форуме о покупке пиццы за биткоины в 2010 году
Через четыре дня на предложение откликнулся другой пользователь форума Джереми Стердивант, заказавший две пиццы Papa John's и доставивший их Ласло. Это была первая в мире реальная покупка, совершенная за биткойн. На тот момент 10 тысяч биткойнов стоили всего 41 доллар.
С тех пор прошло 15 лет, а цена биткойна выросла с долей цента до более чем 100 000 долларов. По состоянию на 2025 год, 10 000 биткойнов эквивалентны более 1,1 миллиарда долларов, что делает пиццу самой дорогой в мире.
Ласло Ганеч не жалеет о своем решении. По его словам, в то время покупка была символом иронии и риска.
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