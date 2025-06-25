Почти 70% украинцев не имеют сбережений: причины

Финансовая подушка — роскошь, которую не может позволить себе большинство украинцев. По результатам опроса социологической группы "Рейтинг", 68% граждан признались, что вообще не имеют никаких сбережений. Главная причина – низкий уровень доходов.

Почти 70% украинцев не имеют сбережений

Еще 25% опрошенных объяснили отсутствие сбережений недоверием к банкам. Для многих это и вопрос стабильности, и вопрос выживания. Люди живут от зарплаты до зарплаты, а накопления кажутся чем-то недостижимым.



Немного статистики:

32% хранят на счете небольшую сумму;

Лишь 16% держат в банках огромную часть собственных средств;

13% – половину накоплений.

Несмотря на отсутствие накоплений, банковскими услугами пользуются активно:

82% имеют банковские карты или счета;

66% оплачивают через них коммунальные;

59% — пользуются мобильным или интернет-банкингом;

44% — осуществляют переводы;

20% — обменивают валюту.

Самые популярные типы счетов:

Зарплатный — 49%;

Текущий в гривне – 36%;

Пенсионный – 31%;

Открытый по собственной инициативе – 29%.

При этом доверие к банковской системе растет — 68% опрошенных заявили, что в целом доверяют банкам. Однако доверие — еще не гарантия стабильности: даже среди имеющих счета реальные накопления — исключение, а не правило.



Что с этим делать?



Аналитики говорят, что без повышения доходов ситуация не изменится. Украинцы должны иметь не только средства к существованию, но и ресурс для создания подушки безопасности. Также важны государственные гарантии, финансовая грамотность и новые банковские продукты, которые будут понятны и прозрачны для граждан.

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