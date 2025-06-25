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Почти 70% украинцев не имеют сбережений: причины

Несмотря на войну, инфляцию и нестабильность, главная проблема украинцев остается неизменной — низкие доходы, не позволяющие делать никаких сбережений

25 июня 2025, 19:11
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Ткачова Марія

Финансовая подушка — роскошь, которую не может позволить себе большинство украинцев. По результатам опроса социологической группы "Рейтинг", 68% граждан признались, что вообще не имеют никаких сбережений. Главная причина – низкий уровень доходов.

Почти 70% украинцев не имеют сбережений: причины

Почти 70% украинцев не имеют сбережений

Еще 25% опрошенных объяснили отсутствие сбережений недоверием к банкам. Для многих это и вопрос стабильности, и вопрос выживания. Люди живут от зарплаты до зарплаты, а накопления кажутся чем-то недостижимым.

Немного статистики:

  • 32% хранят на счете небольшую сумму;
  • Лишь 16% держат в банках огромную часть собственных средств;
  • 13% – половину накоплений.

Несмотря на отсутствие накоплений, банковскими услугами пользуются активно:

  • 82% имеют банковские карты или счета;
  • 66% оплачивают через них коммунальные;
  • 59% — пользуются мобильным или интернет-банкингом;
  • 44% — осуществляют переводы;
  • 20% — обменивают валюту.

Самые популярные типы счетов:

  • Зарплатный — 49%;
  • Текущий в гривне – 36%;
  • Пенсионный – 31%;
  • Открытый по собственной инициативе – 29%.

При этом доверие к банковской системе растет — 68% опрошенных заявили, что в целом доверяют банкам. Однако доверие — еще не гарантия стабильности: даже среди имеющих счета реальные накопления — исключение, а не правило.

Что с этим делать?

Аналитики говорят, что без повышения доходов ситуация не изменится. Украинцы должны иметь не только средства к существованию, но и ресурс для создания подушки безопасности. Также важны государственные гарантии, финансовая грамотность и новые банковские продукты, которые будут понятны и прозрачны для граждан.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в США работники хотят комнаты для секса в офисах — чтобы меньше выгорать и лучше работать .



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Источник: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/finbehav_jun2025.html
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