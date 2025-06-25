Почти 70% украинцев не имеют сбережений: причины

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Ткачова Марія
Финансовая подушка — роскошь, которую не может позволить себе большинство украинцев. По результатам опроса социологической группы "Рейтинг", 68% граждан признались, что вообще не имеют никаких сбережений. Главная причина – низкий уровень доходов.
Почти 70% украинцев не имеют сбережений
Еще 25% опрошенных объяснили отсутствие сбережений недоверием к банкам. Для многих это и вопрос стабильности, и вопрос выживания. Люди живут от зарплаты до зарплаты, а накопления кажутся чем-то недостижимым.
Немного статистики:
Несмотря на отсутствие накоплений, банковскими услугами пользуются активно:
Самые популярные типы счетов:
При этом доверие к банковской системе растет — 68% опрошенных заявили, что в целом доверяют банкам. Однако доверие — еще не гарантия стабильности: даже среди имеющих счета реальные накопления — исключение, а не правило.
Что с этим делать?
Аналитики говорят, что без повышения доходов ситуация не изменится. Украинцы должны иметь не только средства к существованию, но и ресурс для создания подушки безопасности. Также важны государственные гарантии, финансовая грамотность и новые банковские продукты, которые будут понятны и прозрачны для граждан.
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