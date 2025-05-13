Повышение минималки в Украине в 2025 году: чего ожидать

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий постепенное повышение минимальной зарплаты более чем на 10 тысяч гривен начиная с июля 2025 года. Однако народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк назвал его "нереалистическим".
Минимальная зарплата в Украине. Фото из открытых источников
Согласно зарегистрированному законопроекту в ВР, минимальная зарплата в Украине может увеличиться до 10 800 гривен с 1 июля этого года. Однако Ярослав Железняк назвал законопроект "политической инициативой", которая не будет реализована из-за предыдущего отсутствия таких решений в бюджете.
По словам народного депутата, он может в любой момент зарегистрировать повышение минималки в Украине на 40-50 тысяч, однако вероятность таких сценариев будет "плюс-минус такой же, как от этого законопроекта".
Железняк отметил, что несмотря на надежду людей на увеличение минимальной зарплаты, которая бы повысила общую зарплату, это может привести к повышению налогообложения.
Минималка в Украине в 2025 году осталась на уровне 8000 гривен.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько нужно зарабатывать, чтобы иметь пенсию в 10 тысяч гривен.
Также "Комментарии" писали о том, какие зарплаты чиновников растут больше всего.
Новости