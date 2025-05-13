Повышение минималки в Украине в 2025 году: чего ожидать

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий постепенное повышение минимальной зарплаты более чем на 10 тысяч гривен начиная с июля 2025 года. Однако народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк назвал его "нереалистическим".

Минимальная зарплата в Украине. Фото из открытых источников

Согласно зарегистрированному законопроекту в ВР, минимальная зарплата в Украине может увеличиться до 10 800 гривен с 1 июля этого года. Однако Ярослав Железняк назвал законопроект "политической инициативой", которая не будет реализована из-за предыдущего отсутствия таких решений в бюджете.

"Этого не будет, это не заложено в бюджет. Относиться к этому, как к политическим инициативам, а не как что-то реалистичное... Абсолютно безразлично, что они зарегистрировали. На принятие шансов ноль", — заявил Железняк в эфире "Новости.LIVE".

По словам народного депутата, он может в любой момент зарегистрировать повышение минималки в Украине на 40-50 тысяч, однако вероятность таких сценариев будет "плюс-минус такой же, как от этого законопроекта".

Железняк отметил, что несмотря на надежду людей на увеличение минимальной зарплаты, которая бы повысила общую зарплату, это может привести к повышению налогообложения.

"Давайте говорить откровенно, минимальная заработная плата, это минимум, который люди должны облагать налогом, когда выплачивают зарплату, и к нему привязывают и другие налоги… В таком случае, я бы интерпретировал это как увеличение налогообложения", — добавил Железняк подчеркивая, что законопроект не будет принят.

Минималка в Украине в 2025 году осталась на уровне 8000 гривен.

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