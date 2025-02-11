Повышение тарифов на воду, свет и тепло: в Раде сделали заявление

Пока у государства нет конкретных планов по повышению тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Украине. Как передает 11 февраля портал "Комментарии" со ссылкой на РБК-Украина, об этом сказал глава комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Андрей Герус. Нардеп намекнул при этом, что некоторые тарифы не меняли с начала войны.

Украинцам уже дважды за войну подняли цены на электроэнергию, остальная коммуналка "заморожена". Фото: pixabay.com

"Таких планов нет. Хотя я пока не знаю, что может быть с тарифом на воду и распределение газа. По воде последний раз тарифы меняли перед войной. То же самое с распределением газа", — сказал он.

Герус отметил, что в Украине не одинаково подходят к тарифам. Некоторые из них росли, в том числе в прошлом году. Часть остаются неизменными с 2021 года, указал он.

В ответ на вопрос, могут ли быть изменения тарифов после отопительного сезона (по словам главы Кабмина Дениса Шмыгаля, пока он продолжается, на повышение действует мораторий), Герус сказал, что "не слышал о таких планах или об обсуждении такого варианта".

"Комментарии" напоминают, что в Украине во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление. Цены на электроэнергию и холодную воду не заморожены. Правительство уже дважды существенно повысило тарифы на электроэнергию — 1 июня 2023 года и с 1 июня 2024 года. Рост цен объяснялся большими затратами на восстановление энергосистемы после российских ударов.

НКРЭКУ в декабре 2022 года также приняла решение о повышении тарифов на холодную воду, однако после вмешательства президента Владимира Зеленского новые тарифы отменили. Это не мешает областным водоканалам повышать ее "на местах".

Национальный банк в своем долгосрочном прогнозе инфляции в Украине ожидает, что в течение 2025 года действующие тарифы на газ, отопление и снабжение горячей водой пересматривать не будут. Повышение возможно с 2026 года.

Портал "Комментарии" писал, что эта зима в Украине прошла практически без отключений электроэнергии, в том числе благодаря теплой погоде. Однако в скором времени ситуация может измениться, поскольку в феврале ожидается похолодание и стабилизационные графики отключений света могут быть снова введены, заявил председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев. Он отметил, что в столице сейчас настолько теплая погода, что среди зимы начали цвести весенние растения. Впрочем, в скором времени ситуация изменится.

В свою очередь, в Минэнерго пояснили, что графики отключения электроэнергии не зависят от температурных условий, а обусловлены лишь последствиями российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Об этом на брифинге сообщил министр энергетики Герман Галущенко.