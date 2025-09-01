Пойдет ли сегодня-завтра курс доллара вверх: в чем выгоднее хранить сбережения

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 1 сентября, подорожал на 5 копеек и составляет 41,55 гривны за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос сразу на 25 копеек и составляет 48,75 гривны за евро. Есть ли перспективы, что сегодня-завтра курс доллара пойдет вверх? Что выгоднее сегодня – доллар или евро? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

У нас действительно очень стабильный курс доллара

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко отметил, что в этом году у нас действительно очень стабильный курс доллара. В первую очередь потому, что на сегодняшний момент золотовалютные резервы нашей страны самые большие за всю историю Украины. Даже, несмотря на то, что каждый месяц Национальный банк Украины проводит валютные интервенции на очень большие суммы. В прошлом месяце он потратил почти 2 млрд. долларов, но у нас настолько много валюты, что все это не влияет.

"Что у нас произошло? Зарубежные партнеры дают нам достаточно много валюты. Поэтому, если у нас золотовалютные резервы и меняются, то не существенно. Поэтому валюты у нас более, чем достаточно. У нас на сегодняшний момент, несмотря на войну, несмотря на то, что у нас импорт больше экспорта, курс гривны очень стабилен. Что касается евро-гривны, то там ситуация никакого отношения к Украине нет. Почему? У нас курс евро-гривна формируется через кросс-курс доллар-евро. Сначала определяют курс доллар-гривна. В данном случае вы видите, что он у нас относительно стабилен. И здесь следует понимать, что каждый месяц наши зарубежные партнеры дают нам валюту в грантах, кредитах и так далее. Они постоянно приходят. Поэтому у нас курс доллар-гривна относительно стабилен. Но что касается курса евро-гривна, то смотрим на курс евро-доллар. Потом перемножаем и получаем курс евро-гривна", – отметил эксперт.

Александр Охрименко говорит, заметно, когда доллар девальвирует по отношению к евро, то у нас автоматически курс евро-гривна растет. Это не от нас зависит, а от того, что доллар США девальвирует или обесценивается по отношению к евро. Это мировая тенденция.

"Чтобы вы понимали эти тарифы, которые Трамп без конца и края вводит, они очень негативно влияют на доллар США. Как результат доллар США действительно обесценивается по отношению к евро. Может так случиться, что Трамп сделает еще пару бессмысленных проделок и на сегодняшний момент курс евро-доллар – 1 доллар – 17 центов. А может так случиться, что доллар будет стоить 20 или 30 центов. Вот тогда у нас евро действительно может очень сильно подорожать. Но опять же это не зависит от Украины, а может быть следствием политики Трампа по тарифам", – резюмировал экономист.

Курс 41-43 гривны не соответствует рыночным параметрам

Экономист, президент Международного института свободы (Украина) Ярослав Романчук отметил, что для того, чтобы понимать ситуацию с курсом, нужно смотреть на целый ряд параметров. Один из них дефицит торгового баланса. По итогам этого года он составит порядка 47-50 млрд долларов. Далее нужно смотреть на дефицит платёжного баланса, который составит более 80% ВВП.

"Непонятно, какую сумму и когда правительство будет расходовать на это. Где оно деньги возьмёт. Законсервированный баланс на сегодня абсолютно не рыночный, неустойчивый, требует корректировки. Действительно у НБУ есть примерно 45 млрд долларов золотовалютных резервов. Он может их потратить, но, зачем? Является ли этот дисбаланс временным, либо уже хроническим? Сейчас мы видим, что курс 41-43 гривны для доллара – это административно-условная единица, которая не соответствует рыночным параметрам. Поэтому, чем дольше Нацбанк и правительство будут искусственно удерживать курс, тем больше будет разница гэп между рыночным и ожидаемым курсом, который мог бы выровнять дефицит платёжного баланса и торгового баланса, и уравновесить, создать паритет для внутреннего украинского производителя и для импорта. Поэтому, если правительство и НБУ будут действовать в рамках логики поддержки внутреннего производителя, чтобы не было такого гигантского перекоса в сторону импорта, тогда оно будет проводить девальвацию. Но, поскольку логика правительства, НБУ и МВФ, насколько мы видим, по прогнозам на следующий год, будет в режиме так называемого грязного плавания, то тогда нужно говорить не о знаниях макроэкономики и платежного торгового баланса", – отметил Ярослав Романчук.

Эксперт продолжает, если же говорить о том, в чём украинцам хранить свои сбережения, то, если говорить о долгосрочном периоде и есть желание, чтобы те деньги, которые есть сейчас, через 5-7 лет сохранили покупательную способность, то лучше всего их хранить в швейцарских франках. Потому что это самая дисциплинированная валюта.

"Что касается "коротких денег", то есть, год-два, то, учитывая полную неопределённость в отношениях между США и ЕС, нужно треть сбережений хранить в евро, треть – в долларах и треть – в гривне. Если к гривне нет доверия, то есть депозитные сертификаты, на которых можно заработать", – отметил собеседник портала "Комментарии".

