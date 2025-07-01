Правительство предлагает изменить размер минимальной пенсии: на сколько могут повысить

Правительство Украины заложило в бюджетную декларацию на 2026–2028 годы постепенный рост прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (минимальная пенсия по возрасту). Если парламент утвердит эти прогнозы, уже с 2026 года минимальная пенсия по возрасту вырастет на 203 гривны.

Правительство предлагает повысить минимальную пенсию. Фото из открытых источников

Согласно постановлению Кабмина №774 от 27 июня 2025 года, обнародованному на Правительственном портале об бюджетной декларации, минимальная пенсия в Украине должна вырасти в течение трех следующих лет:

— в 2026 году – до 2 564 гривны;

— в 2027 году – до 2 715 гривен;

— в 2028 году – до 2 859 гривен.

По состоянию на 2025 год минимальная пенсия в Украине составляет 2 361 гривну. Таким образом, в течение трех лет государство планирует увеличить минимальную пенсию на 498 гривен. Эти суммы соответствуют прогнозному размеру прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Помимо постепенного повышения минимальных выплат правительство декларирует намерение сохранить ежегодную индексацию пенсий, которая будет проводиться с 1 марта.

Также в документе указано, что государство готовит основу для запуска второго уровня пенсионной системы – накопительной пенсии. Это должно стать частью более широкой пенсионной реформы, которая позволит гражданам самостоятельно накапливать средства на пенсию в рамках специальных программ, независимо от действующей в Украине в настоящее время солидарной системы.

Средний размер пенсии в Украине на 1 апреля 2025 составил 6 341 гривну. Это на 552 гривны (9,5%) больше чем в начале года. Однако большинство пенсионеров получают значительно меньшие выплаты, в том числе те, кто имеет только минимальную пенсию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, на какую сумму может возрасти минимальная зарплата в 2026-2028 годах согласно бюджетной декларации.

Также "Комментарии" писали, что в Верховной Раде предлагают повысить минимальную пенсию до 4 000 гривен.