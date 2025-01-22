Премия до 20 миллионов: Марьяна Безуглая раскрыла, сколько получают генералы ВСУ

Одиозная нардепка Марьяна Безуглая, известная своими выпадами в сторону Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и командования Вооруженных Сил, опубликовала скриншот документа, которым устанавливается допустимый размер премий для генеральского состава ВСУ.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Так, сам Главнокомандующий может получать до 20 миллионов гривен премии, Командующий Сухопутными войсками ВСУ – до 12 миллионов 600 тысяч гривен, Командующий Сил территориальной обороны – 3 миллиона 200 тысяч гривен. Все остальные – не более 2 миллионов 400 тысяч гривен.

"Мне пишут, что это фонды их, они могут распределять не себе. Могут. А кому? Любимчикам? Зачем это? Или себе, для дач? Кто как решит, так и будет. Хоть раз аудит проводился?" – пишет политик.

Отметим, что с начала 2024 года размер премий значительно вырос – у Главнокомандующего ВСУ – на 1 миллион, у Командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины – на 3 миллиона 600 тысяч гривен, у начальника Генштаба – на 200 тысяч гривен и так далее.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 109 депутатов Верховной Рады получили в октябре 2024 года компенсацию стоимости аренды жилья из государственного бюджета на общую сумму 1,888 млн гривен. Об этом идет речь на сайте Верховной рады.

Согласно опубликованному на сайте Кабмина списку депутатов, которым в октябре произведена выплата компенсации за аренду жилья или аренду гостиничного номера, общая сумма расходов, компенсированных парламентариям за аренду жилья, составила 1 888 150 гривен. Средний размер компенсации, начисленной депутату в месяц, составляет 19 500 гривен.

В сентябре прошлого года 109 депутатов Верховной Рады получили компенсацию стоимости аренды жилья из государственного бюджета на общую сумму 2,336 млн. гривен.















