"Президенту таки придется извиниться": стало известно, каким образом Зеленский может легко "послать" Трампа

Политический аналитик и директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик отметил, что у Украины есть определенные преимущества, в частности на международной арене, однако важным остается вопрос, способна ли украинская политическая элита воспользоваться этими преимуществами.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: УНИАН

"Сможет ли она активизировать ресурсы, которые еще не вовлечены в эту войну, к сожалению, из-за неэффективной мобилизационной политики, коррупции среди элит, а также из-за отсутствия воли поделиться властями и наладить партнерские отношения в обществе и политике?" – подчеркнул Кулик в интервью изданию Главред.

Эксперт считает, что текущее состояние управления страной является серьезной "катастрофой", сдерживающей оборонные возможности Украины и влияющей на ее политическую субъектность.

"Без выполнения этой ключевой задачи, без перезагрузки мобилизационной политики, без отказа от 'бусификации', без наказания виновных в трагедиях в ТЦК и на полигоне, без расследования случаев, как, например, попадания 'Искандера', мы будем вынуждены постоянно извиняться перед Трампом и соглашаться на все, о чем он сказал,"

Кулик убежден, что сейчас позиция Украины "слабая", что усложняет ее способность к активной международной деятельности.

Аналитик подчеркнул, что если Украина станет более субъективной в международной политике, она сможет действительно сохранять позиции в условиях, когда даже без американской поддержки сможет сотрудничать с европейцами, что заставит Трампа пересмотреть свою позицию.

"Сейчас же, к сожалению, украинский президент, вероятно, вынужден будет извиняться или подписывать соглашения, проводить совместный саммит с европейцами и американцами, чтобы согласовать общие шаги. Кроме того, необходимо будет установить контакт с Китаем и присоединить его к переговорному процессу. Это сложный процесс достижения наших позиций. Пока кажется, что власть не готова к этому, но это не означает, что этого не произойдет в будущем", — подытожил Кулик.

Портал "Комментарии" писал, что администрация президента Дональда Трампа приостановила доступ Украины к коммерческим спутниковым снимкам, приобретенным правительством США через компанию Maxar.