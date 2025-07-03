Придет ли конец дешевым удовольствием: ВОЗ выдало рекомендацию о "налоге на грехи"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает правительства во всем мире радикально пересмотреть подход к налогообложению вредных для здоровья продуктов, включая сладкие напитки, алкоголь и табак. В новой инициативе ВОЗ предложила повысить цены на эти товары как минимум на 50% к 2035 году.

ВОЗ выдало рекомендацию о "налоге на грехи". Фото из открытых источников

Помощник генерального директора ВОЗ Джереми Фаррар заявил, что налоги на вредоносные продукты могут стать инструментом влияния на защиту общественного здоровья.

"Пора действовать. Налоги на здравоохранение – один из самых эффективных инструментов, которые мы имеем", – сказал Фаррар.

По его словам, такой подход позволит уменьшить потребление алкоголя, табака и напитков с сахаром, способствующих развитию диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака и ожирения. Кроме того, Фаррар утверждает, что дополнительные налоговые поступления могут укрепить системы здравоохранения, особенно в странах с низким и средним доходом.

ВОЗ рассчитывает, что инициатива под названием "3 до 35" может принести до 1 триллиона долларов в бюджет разных стран до 2035 года. Это стало бы дополнительной финансовой поддержкой для медицинских систем на фоне сокращения международной помощи, в частности, от США, желающих покинуть организацию.

Если проект ВОЗ реализуется, то страна со средним доходом, которая сегодня продает вредный товар для здоровья за 150 гривен, должна повысить цену до 400 гривен к 2035 году учитывая инфляцию. В ВОЗ указывают, что за последнее десятилетие 140 стран повысили налоги на табак, что привело к росту цен в среднем более чем на 50%. Теперь ВОЗ впервые предлагает одновременное повышение налогов на три категории вредоносных товаров.

Однако инициатива ВОЗ вызвала жесткую реакцию со стороны представителей соответствующих областей. Кейт Лоатман из Международного совета ассоциаций производителей напитков подвергла критике повышение цен из-за увеличения налогов на сладкие напитки.

"Глубокая обеспокоенность вызывает тот факт, что ВОЗ продолжает игнорировать более десяти лет четких доказательств того, что налогообложение подслащенных сахаром напитков никогда не улучшало состояние здоровья и не уменьшало ожирения ни в одной стране", — сказала Лоатман.

К ее заявлениям присоединилась также Аманда Бергер из Совета по дистиллированным крепким напиткам.

"Предположение ВОЗ о том, что повышение налогов предотвратит ущерб, связанный с алкоголем, ошибочно", — сказала Бергер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ВР рассказали о новых налогах для украинцев с 2026 года, в частности "налог на OLX" и сладкие напитки.

Также "Комментарии" писали, что ВОЗ прогнозирует увеличение смертей в Европе.