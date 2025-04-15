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Прифронтовые регионы получат 1,8 миллиарда гривен: на что пойдут деньги

Для прифронтовых регионов выделили 1,8 миллиарда гривен: куда будут потрачены средства

сегодня, 14:14
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Недилько Ксения

Правительство выделило 1,8 миллиарда гривен для общин девяти прифронтовых регионов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает портал "Комментарии".

Прифронтовые регионы получат 1,8 миллиарда гривен: на что пойдут деньги

Правительство выделило средства на прифронтовые территории

Поддержку получат громады Харьковщины, Сумщины, Донбасса, Луганщины, Херсонщины Николаевщины, Днепропетровщины и Запорожья.

Средства пойдут на самые неотложные нужды:

аварийно-восстановительные работы после обстрелов;

строительство укрытий;

закупку спецтехники для коммунальных предприятий;

ремонт критической инфраструктуры – сетей тепла и газа.

Решение было принято по поручению Президента Украины Владимира Зеленского, отметил Шмыгаль.                                       

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Норвегия выделит около 333 миллионов евро на чешскую инициативу по закупке артснарядов для Украины. Еще более 83 миллионов евро страна предоставит, чтобы закупить снаряды через механизм финансирования Европейского фонда мира.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Норвегии, передает портал "Комментарии". По словам премьера Норвегии Йонаса Гар Стере, артиллерийские боеприпасы — одна из ключевых потребностей украинской армии. Так что страна будет способствовать пополнению запасов Украины.

"Это большая потребность, которую украинцы четко доносят до нас, и над которой вместе работают европейские страны", — сказал чиновник. В частности, Норвегия предоставит 4 миллиарда крон (около 333 миллионов евро) — на чешскую инициативу по покупке артиллерийских снарядов для Украины по всему миру. Страна приобщалась к инициативе и в 2024-м.



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