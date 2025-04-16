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Главная Новости Финансы 2025 "Примирительное письмо" Трампу: на Западе сообщили, кто стал посредником Зеленского
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"Примирительное письмо" Трампу: на Западе сообщили, кто стал посредником Зеленского

Эксперты отмечают, что такой шаг не улучшил отношения между Киевом и Вашингтоном.

сегодня, 15:55
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Клименко Елена

После напряженной ситуации, возникшей во время визита Владимира Зеленского в США, ведущие дипломаты из Парижа, Берлина и Лондона активно работали над возобновлением диалога между украинским президентом и Дональдом Трампом, сообщает Politico со ссылкой на собственные источники.

"Примирительное письмо" Трампу: на Западе сообщили, кто стал посредником Зеленского

Фото: 24 Канал

В частности, французские представители взяли на себя роль посредников в переговорах относительно условий так называемого "примирительного письма", которое Зеленский якобы адресовал Трампу. Целью было снизить уровень напряжения в отношениях между двумя лидерами.

Впрочем, несмотря на дипломатические усилия, контакты между Киевом и Вашингтоном остаются хрупкими.

Инцидент, вызвавший дипломатический резонанс, произошел 28 февраля, когда во время совместной пресс-конференции между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Венсом возник откровенный спор.

В ответ на это Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина готова немедленно присоединиться к мирному диалогу. Со своей стороны, спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Виткофф заявил, что украинский президент даже направил Трампу личное послание.

В конце марта руководитель Офиса президента Андрей Ермак заверил, что дипломатические связи между Украиной и Соединенными Штатами стабилизировались и вернулись в привычный формат.

Портал "Комментарии" писал, что администрация президента США Дональда Трампа не откажется от попыток закончить войну в Украине. Но после ссоры между лидерами в Белом доме, вероятно, прытях контактов с Владимиром Зеленским будут избегать.



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