Продажа бизнеса в Украине: в каких регионах наибольший спрос

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Кречмаровская Наталия
Бизнес в Украине переживает нелегкие времена. Одним из ударов для ФЛП, как сообщал народный депутат Алексей Гончаренко, было повышение налогов. После введения закона в действие прекратили свою деятельность более 22 тысяч ФЛП.
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На платформе OLX также зафиксировали изменения в динамике купли-продажи готового бизнеса, пишет Интернет-портал PaySpace Magazine.
Издание, ссылаясь на аналитику OLX, сообщает, что среди покупателей наиболее популярными офлайн магазины: спрос на них вырос на 40% по состоянию на январь 2025 года по сравнению с январем 2024 года, (5 564 отзывов). В то же время количество объявлений выросло на 54% и превысило 5 тысяч.
Регионально высокий спрос на продажу бизнеса в Киевской области: кафе, рестораны, кофейни (4 023 отзывы на объявление о продаже), аккаунты в соцсетях (2 165 отзывов на объявление о продаже) и магазины (2 122 отзывы на объявление о продаже).
Также высок уровень заинтересованности в таких регионах:
Днепропетровская область — кафе, рестораны, кофейни (1 070 отзывов);
Киевская область — предприятия, компании (965 отзывов);
Одесская область — аккаунты в соцсетях (809 отзывов) и кафе, рестораны, кофейни (767 отзывов);
Львовская область — аккаунты в соцсетях (696 отзывов).
Напомним, что в Украине в январе, как писал портал "Комментарии", ввели в действие особый алгоритм закрытия ФЛП.
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