Продажа бизнеса в Украине: в каких регионах наибольший спрос

Бизнес в Украине переживает нелегкие времена. Одним из ударов для ФЛП, как сообщал народный депутат Алексей Гончаренко, было повышение налогов. После введения закона в действие прекратили свою деятельность более 22 тысяч ФЛП.

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На платформе OLX также зафиксировали изменения в динамике купли-продажи готового бизнеса, пишет Интернет-портал PaySpace Magazine.

Издание, ссылаясь на аналитику OLX, сообщает, что среди покупателей наиболее популярными офлайн магазины: спрос на них вырос на 40% по состоянию на январь 2025 года по сравнению с январем 2024 года, (5 564 отзывов). В то же время количество объявлений выросло на 54% и превысило 5 тысяч.

"Также наблюдается повышение активности покупателей в сегменте продаж предприятий и компаний: количество отзывов на такие объявления возросло на 35%, а количество предложений увеличилось на 10% — до 421", — говорится в сообщении.

Регионально высокий спрос на продажу бизнеса в Киевской области: кафе, рестораны, кофейни (4 023 отзывы на объявление о продаже), аккаунты в соцсетях (2 165 отзывов на объявление о продаже) и магазины (2 122 отзывы на объявление о продаже).

Также высок уровень заинтересованности в таких регионах:

Днепропетровская область — кафе, рестораны, кофейни (1 070 отзывов);

Киевская область — предприятия, компании (965 отзывов);

Одесская область — аккаунты в соцсетях (809 отзывов) и кафе, рестораны, кофейни (767 отзывов);

Львовская область — аккаунты в соцсетях (696 отзывов).

Напомним, что в Украине в январе, как писал портал "Комментарии", ввели в действие особый алгоритм закрытия ФЛП.



