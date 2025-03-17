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Главная Новости Финансы 2025 Программа "5-7-9": за неделю предприниматели получили 2 миллиарда гривен кредитов
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Программа "5-7-9": за неделю предприниматели получили 2 миллиарда гривен кредитов

С начала 2025 года в рамках этой программы предприниматели привлекли 4738 кредитов на общую сумму 17,8 миллиарда гривен.

сегодня, 15:03
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Клименко Елена

За прошедшую неделю в рамках Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели получили 668 льготных кредитов на общую сумму 2 миллиарда гривен. Из этой суммы банки государственному сектору предоставили 497 кредитов на 1,1 миллиарда гривен, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Программа "5-7-9": за неделю предприниматели получили 2 миллиарда гривен кредитов

Фото: из открытых источников

С начала 2025 года в рамках этой программы предприниматели привлекли 4738 кредитов на общую сумму 17,8 миллиарда гривен, из которых 3 042 кредита на 9 миллиардов гривен были предоставлены банками государственного сектора.

В условиях военного положения было выдано 74 373 кредита на сумму 294,3 миллиарда гривен, из которых 54 904 кредита на 150,8 миллиарда гривен предоставили банки государственного сектора. По состоянию на 17 марта текущего года:

37,51 млрд грн – на инвестиционные цели;

73,90 млрд грн – на финансирование оборотного капитала;

43,76 млрд грн – кредиты для аграриев;

34,72 млрд грн – на переработку сельскохозяйственной продукции;

2,16 млрд грн – на финансирование энергосервиса;

57,83 млрд грн – на антивоенные цели;

30,45 млрд грн – кредитование в зонах высокого военного риска.

С начала действия программы подписано 109195 кредитных договоров на общую сумму 383,9 миллиарда гривен, из которых 75 380 договоров на 177,4 миллиарда гривен были заключены с банками государственного сектора.

Портал "Комментарии" уже писал, что, несмотря на миллиардные сверхприбыли, которые приносит энергетический бизнес Рината Ахметова, его компании смогут получить льготные кредиты от правительства по программе "5-7-9". ДТЭК Ахметова контролирует две трети тепловой электрогенерации, отмечает политолог Ощановский в блоге на сайте "Цензор", а Шмигаль работал директором на Бурштынской ТЭС, входящей в ДТЭК Западэнерго.



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/minfin-za-mynulyi-tyzhden-pidpryiemtsi-otrymaly-668-kredytiv-na-2-mlrd-hrn-za-derzhprohramoiu-dostupni-kredyty-5-7-9
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