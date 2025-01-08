Программу «Зимняя еПоддержка» планируют расширить: какие выплаты предусмотрены

Более 11 миллионов украинцев подали заявки на выплату 1 000 гривен по программе "Зимняя еПоддержка". В то же время 8 миллионов человек уже получили эти деньги. В правительстве хотят расширить программу – добавят заявки на субсидии для ВПЛ.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“Имеем уже более 11 миллионов заявок на выплату 1 000 гривен по программе “Зимняя еПоддержка”. Более 8 миллионов украинцев уже получили эти деньги”, — сказал чиновник.

Кроме того, в рамках "Зимней еПоддержки" в правительстве готовятся реализовать инициативу "еКнига". Сейчас там есть 56 тысяч заявок от тех, кому в 2024 году исполнилось 18 лет.

Программа "еКнига" — инициатива Правительства Украины, направленная на популяризацию чтения, поддержку украинского книгоиздательства и создание равного доступа к литературе. Граждане Украины, в 2024 году достигшие 18-летнего возраста, могут в течение года с даты рождения получить от государства 908 гривен на книги. Эти средства можно потратить на бумажные, электронные или аудиокниги на украинском языке.

Кроме того, через год после окончания военного положения при рождении ребенка такую помощь сможет получить один из родителей или его законный представитель.

Государство выбрало именно эти категории, чтобы поощрить молодежь читать книги и поддержать семьи с маленькими детьми, способствуя развитию любви к чтению с самого детства.

В январе заработает еще одна программа — прием заявок на субсидию для аренды жилья ВПЛ. По словам Шмыгаля, это поможет тысячам украинцев "в это непростое время".

Он также сообщил, что уже в этом месяце начнется выплата учительской доплаты. Так, каждый учитель будет ежемесячно получать тысячу гривен "на руки" до своей зарплаты. С сентября эта сумма будет составлять две тысячи гривен.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как народный депутат Александр Федиенко, судящийся с нардепкой Марьяной Безуглой, считает повышение зарплат государственным чиновникам достаточно оправданным, что будет побуждать чиновников к принятию эффективных решений.