Уже летом стартует пилотный проект по выплате объединенной социальной помощи. Это экспериментальная модель, позволяющая вместо нескольких разных выплат получать одну, но более существенную денежную поддержку. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию нардепа Алексея Гончаренко.

С 1 июля выплаты социальной помощи изменятся – нардеп

По данным нардепа, участие в программе могут принять те люди, которые сейчас получают одну из следующих пособий:

- малообеспеченным семьям

- пособие по неуплате алиментов

- помощь одиноким матерям

- помощь многодетным семьям

Как сообщает Гончаренко, чтобы приобщиться к проекту, семья должна отказаться от всех других видов соцпомощи, которые получала ранее (кроме тех, которые не учитываются согласно постановлению №632).

Сколько предусмотрено выплат:

4500 грн – на первое лицо в домохозяйстве

3150 грн – на каждого следующего взрослого

4500 грн — на каждого ребенка или человека с инвалидностью I-II группы

"Но важно: эти суммы – не фиксированы. Сначала определяют индивидуальную базовую величину для каждого члена семьи. Затем от нее отнимают среднемесячный доход семьи – и эту разницу компенсирует государство. Например, если расчетная помощь для семьи (мама и два ребенка) – 13 500 грн, а их месячный доход составляет 6000 грн, то они получат 13 500 – 6000 = 7500 грн пособия", – сообщил народный депутат.

Проект стартует с 1 июля, кроме того, ожидаются дополнительные разъяснения Минсоцполитики.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что повышение стипендий курсантам состоится уже с 1 мая. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко по результатам общения депутатов с Кабмином.

"Только что поставил вопрос премьер-министру Шмыгалю, когда будет выполнено наконец обещание и когда курсантам повысят стипендии. Он говорит, что соответствующее постановление УЖЕ принято, начинает работать с 1 мая", — отметил Гончаренко.