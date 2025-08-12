logo

С сентября в Украине вырастут стипендии: какие изменения

В Украине готовятся масштабные изменения для поддержки молодежи — от увеличения стипендий и грантов до упрощения правил пересечения границы

12 августа 2025, 22:13
В Украине запускаются новые инициативы для поддержки молодежи и развития ее потенциала. На молодежном форуме презентовали десятки свежих идей, среди которых усовершенствование жилищной политики и стимулирование предпринимательства. Часть проектов уже в работе: в ближайшее время представят гранты для креативных индустрий, а по программе "Собственное Дело" планируют увеличить финансирование со 150 до 200 тысяч гривен.

С сентября в Украине вырастут стипендии: какие изменения

Изменения в выплатах стипендий

С 1 сентября правительство повысило размер президентских стипендий: для учащихся профтехов – до 6 320 грн, студентов колледжей и техникумов – до 7 600 грн, университетов – до 10 000 грн, а аспирантов – до 23 700 грн. Школьники, которые составят НМТ на 185 баллов, смогут получить ежегодную стипендию в 10 000 грн., а общее количество президентских стипендий увеличено до 400.

Кроме того, по поручению Президента уже в следующем году планируется повышение стипендий для всех студентов, а также пересмотр правил пересечения границы с возможным увеличением возрастного предела без ограничений — с 18 до 22 лет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Британское издание The Times обнародовало четыре возможных сценария изменения границ Украины, которые могут рассматриваться в случае достижения политических договоренностей между сторонами конфликта.
Первый вариант предполагает замораживание линии фронта без каких-либо изменений в территориальном распределении – стороны сохраняют контроль над нынешними позициями.

Второй сценарий предполагает полный переход под контроль России всего Донбасса – Донецкой и Луганской областей. Третий вариант более масштабный — Россия получает полный контроль над четырьмя украинскими регионами: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями. При этом не исключается возможность выдвижения Кремлем дальнейших территориальных требований.



