Самые богатые люди мира потеряли 108 миллиардов долларов после распродажи DeepSeek

500 самых богатых людей мира, во главе с соучредителем Nvidia Corp., в понедельник потеряли 108 миллиардов долларов из- за распродажи технических средств, связанных с китайским разработчиком искусственного интеллекта DeepSeek, что привело к падению основных индексов.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Миллиардеры, чье состояние связано с искусственным интеллектом, больше всего проиграли: состояние самого Хуанга упало на 20,1 миллиарда долларов, что на 20%, тогда как ущерб соучредителя Oracle Corp. составил лишь 12% его состояния, согласно Bloomberg Billionaires Index. Майкл Делл из Dell Inc. потерял 13 миллиардов долларов, а соучредитель Binance Holdings Ltd. Чанпен "CZ" Чжао потерял 12,1 миллиарда долларов.

Титаны технологического сектора увидели, как испарилось 94 миллиарда долларов — примерно 85% от общего падения индекса Bloomberg Индекс Nasdaq Composite упал на 3,1%, а S&P 500 – на 1,5%.

DeepSeek, базирующаяся в Ханчжоу, разрабатывает модели искусственного интеллекта с 2023 года, но компания впервые попала на радары многих западных инвесторов в эти выходные, когда ее бесплатный чат-бот DeepSeek R1 возглавил рейтинги загрузок во всем мире. DeepSeek пытался поддерживать приложение онлайн, испытывая сбои и заставляя его ограничивать регистрацию пользователям с китайскими телефонными номерами.

Включение DeepSeek в гонку искусственного интеллекта, разработка которого стоит всего 5,6 миллиона долларов, является вызовом для нарратива Кремниевой долины о том, что значительные капиталовложения необходимы для разработки самых мощных моделей. Это нанесло серьезный удар по миллиардерам, чье состояние связано с западной цепочкой поставок искусственного интеллекта, который был крупнейшим двигателем рынка акций в течение последних двух лет.

Высокие оценки так называемых гиперскейлеров искусственного интеллекта, в частности, Meta Platforms Inc., Alphabet Inc. и Microsoft Corp., принесли миллиардное состояние их владельцам после того, как OpenAI обнародовала ChatGPT в ноябре 2022 года.

Главный исполнительный директор Meta Марк Цукерберг объявил в пятницу, что в этом году компания планирует потратить от 60 до 65 миллиардов долларов на проекты, связанные с искусственным интеллектом, что значительно превышает оценки Уолл-стрит. Согласно отчету Bloomberg Intelligence, в 2025 году году капитальные затраты всех крупных технологических компаний достигнут 200 миллиардов долларов .

Несмотря на ограниченный доход от всех их инвестиций, рынки вознаградили акции американских технологических компаний рекордно высокими оценками, что, в свою очередь, привело к историческому росту богатства их владельцев сейчас. Nvidia является крупнейшим победителем бума искусственного интеллекта: состояние Хуанга выросло почти в восемь раз до 121 миллиарда долларов с начала 2023 года до пятницы. Состояния Цукерберга за тот же период выросли на 385% до 229 миллиардов долларов, а Джеффа Безоса из Amazon.com Inc — на 133% до 254 миллиардов долларов.

В то время как Хуанг и Эллисон понесли убытки, состояние других крупных технологических миллиардеров осталось невредимым.

Тот факт, что DeepSeek смог разработать бесплатную модель, потенциально конкурирующую или побеждающую конкурентов, в частности ChatGPT и Claude из Anthropic, за небольшую долю стоимости разработки заставил инвесторов подвергнуть сомнению логику зависимости Кремниевой долины от капитальных затрат.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что такое DeepSeek , почему из-за его "бума" Трамп планирует ввести пошлины на сделанные за рубежом компьютерные чипы, полупроводники и фармацевтические препараты, а также чем DeepSeek может быть опасным для украинцев.