Сбылась мечта Смелянского: Кабмин решил отдать "Укрпоште" собственность российских олигархов

В Украине будет создан первый почтовый банк, управлять работой которого будет компания "Укрпошта". Кабинет Министров передает акции Первого инвестиционного банка в Министерство развития общин и территорий Украины для создания почтового банка. Об этом 28 января сообщил портал "Комментарии" со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Смелянский добился своего: "Укрпочта" получит собственный банк. Фото: "Комментарии"

"Сегодня правительство своим решением передает акции Первого инвестиционного банка, ранее принадлежавшие российским олигархам, в Мининфраструктуры с последующей передачей "Укрпоште". Таким образом создаем почтовый банк", — сказал Шмыгаль на заседании правительства 28 января.

По словам главы Кабмина, "Укрпошта" имеет свои отделения во всех уголках страны. Поэтому создание почтового банка откроет украинцам, которые не пользуются цифровыми инструментами, новые возможности.

"Получение помощи, социальных льгот, заказ товаров и лекарств будет теперь в пешеходной доступности. Кроме того, этим решением государство сэкономит до 5 млрд грн в течение следующих 3-4 лет. Эти средства направим на финансирование приоритетных статей бюджета", — добавил премьер.

Как писал портал "Комментарии", Игорь Смелянский отстаивает идею создания банка при "Укрпоште" по меньшей мере с 2019 года. Топ-менеджер аргументировал это необходимостью сократить большие затраты "Укрпошты" на доставку пенсий и других соцвыплат в регионы, где слабо развиты банковские услуги. Он утверждал, что если государственному почтовому оператору разрешат оказывать банковские услуги, то она "сократит затраты государства на доставку пенсий практически в ноль, переведя людей на карты".