Шик и роскошь во время войны: сколько дорогих авто завезли в Украину в 2022-2024 годах

Несмотря на войну, сложную ситуацию на фронте, повышение налогов и значительную нехватку средств на финансирование армии, в Украине растет количество дорогих автомобилей. В Верховной Раде поинтересовались, а сколько таких автомобилей было завезено в Украину с начала войны – и количество впечатляет.

Bentley. Фото из открытых источников

Народная депутат Украины Нина Южанина обнародовала данные таможни, полученные на свое депутатское обращение. Нардепка сообщила, что в Украину за 2022-2024 годы было ввезено 12 090 легковых автомобилей стоимостью более 70 тыс. долларов США каждый. Стоимость указана без налогов, акцентировала она. По данным таможни, в процентном соотношении было больше всего ввезено авто стоимостью от 70 до 100 тыс. долларов:

7999 автомобилей (66,1%) – стоимостью от 70 до 100 тыс. долл. США

3872 авто (32,1%) – от 100 до 200 тыс. долл. США

219 авто (1,8%) – более 200 тыс. долл. США

Меньше всего дорогих автомобилей было завезено в 2022 году – 2300 авто. В 2023 году количество таких авто значительно возросло и составило 4852 авто. Чуть больше дорогих автомобилей завезли в Украину в 2024 году – 4938 авто.

"Общая стоимость этих автомобилей (учитывая сумму таможенных платежей) составила почти 55 миллиардов гривен. Среди них 219 авто со средней стоимостью 280 тысяч долл. США, и их количество из года в год только увеличивается. Обратите внимание, речь не обо всех ввезенных авто, только о дорогостоящих", — пояснила "дорогую" статистику Южанина.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в 2023 году вышел первый электрический Rolls-Royce Spectre, стоимость которого достигала около 650 000 евро. Автомобиль называют совершенным шедевром автомобильной роскоши, который нельзя купить в салоне, его нужно только заказывать. И в 2024 году на Украине насчитали уже 13 таких автомобилей, 10 из них заказали в конце 2023 года.



