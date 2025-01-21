Шмыгаль рассказал о результатах раздачи "Вовиной тысячи"

Более 12 млн украинцев подали заявки на получение тысячи гривен в рамках программы "Зимняя Поддержка". 11,5 млн человек уже получили свои выплаты, из них более 3,3 млн — в 2025 году. Об этом сообщает 21 января портал "Комментарии" со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

В новом году уже 3 млн украинцев получили тысячу Зеленского. Фото: "Комментарии"

"Инициированная президентом Владимиром Зеленским "Зимняя поддержка" уже дает результаты, которые ощущают миллионы наших граждан", — утверждает премьер.

Глава Кабмина добавил, что почти 70 тысяч молодых украинцев уже присоединились к программе "Книга", и первым участникам уже перечислили средства на покупку книг на украинском языке.

"Развертывается программа поддержки внутренних переселенцев. С 29 января стартует субсидия по аренде жилья. Это значительно снизит нагрузку на семейные бюджеты", — анонсировал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что сегодня правительство усовершенствовало еще одну важную социальную программу — "Теплая зима". Это выплаты на каждого ребенка из малообеспеченных семей и семей ВПЛ.

Как сообщали "Комментарии", правительство в конце ноября планировало потратить на выплату "тысячи Зеленского" 5 млрд гривен. Исходя из названных Шмыгалем цифр, эта сумма превышена уже более чем вдвое.

Портал "Комментарии" писал также о том, что Кабмин 21 января продлил программу выплат 6500 грн некоторым категориям украинцев. Будет продлена выплата 6500 грн для малообеспеченных семей, детей временно перемещенных лиц (переселенцев) и людей с инвалидностью I группы. Отмечалось, что многие люди не получили необходимую помощь до конца 2024 года из-за проблем на стороне банковской системы, либо не успели забрать на почте или ошибочно не были включены в списки. Теперь проблема должна быть решена.

Как писал ранее портал "Комментарии", в правительстве прогнозируют, что около полумиллиона украинских семей получат эту единовременную выплату. В Кабмине отмечали, что никаких дополнительных обращений для получения средств не требуется.