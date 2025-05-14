Шокирующая информация о том, на чем начали экономить украинцы

Экономист Олег Пендзин прокомментировал рост цен на продукты в Украине, обратив внимание на дисбаланс между удорожанием разных товаров.

Продукты

"Что значит "стремительно растут"? Домашняя колбаса за год подорожала примерно на 6%, сало – на 2,5%, твердый и мягкий сыр – на 9-12%. Это "стремительно"? Нет. Правда, морковь у нас подорожала на 350%, свекла – на 200%, картофель – на 70%. У нас борщовый набор за год подорожал на 150%", – отметил эксперт.

Пендзин подчеркнул, что в Украине продовольственная корзина имеет интересное распределение на премиум-сегмент (дорогие продукты: мясо, молочные изделия, рыба) и дешевый сегмент (овощи, хлеб, крупы, макароны). По его словам, уменьшение доходов украинцев приводит к тому, что даже средний класс, ранее не экономивший на питании, теперь вынужден это делать. Согласно опросу Центра Разумкова, 46% украинцев начали искать более дешевые продукты.

По словам экономиста, из-за падения реальных доходов средний класс постепенно переходит на овощи и хлеб, традиционно потребляемые малообеспеченными гражданами. Это создает дополнительный спрос на дешевый сегмент, который в свою очередь усиливается неурожаем прошлого года, что приводит к стремительному росту цен на овощи.

В то же время цены на дорогие продукты, которые теряют спрос из-за отсутствия денег у населения, растут медленнее. Так, домашняя колбаса подорожала на 6% в год, тогда как общая инфляция составила 14,6%. Сало прибавило в цене лишь 2,5%.

Экономист также отметил, что в конце мая и начале июня на рынок начнут поступать овощи с открытой почвы, что приведет к снижению цен. Уже сейчас фиксируется удешевление огурцов и помидоров из-за урожая из теплиц, заложенных в январе. Со временем, когда появятся овощи из открытого грунта, цены снизятся еще больше.

Лето традиционно считается дефляционным периодом, потому что украинцы переходят на свежие сезонные продукты. Однако ситуация с картофелем остается сложной. Из-за неурожая 2023 года первый импорт молодого картофеля в 2024-2025 маркетинговом году прибыл только в ноябре, а не весной, как обычно. Это привело к росту цен, который сделал рентабельным ввоз картофеля даже из Испании.

Пендзин также отметил, что высокие цены на мясо постепенно снижают спрос, что может сдерживать их дальнейший рост. Из-за стагнации доходов населения и уменьшения спроса на премиум-продукты мясо дорожает значительно медленнее, чем общая инфляция.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что цены на сало достигли исторического максимума – 280 грн/кг. за отдельные сорта.



