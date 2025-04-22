В 2025 году украинские рестораны продали 456 тысяч куличей, заработав на этом более 65 миллионов гривен. Такие результаты показало исследование сервиса Poster, проанализировавшего продажи в 3600 заведениях общественного питания по всей стране.

Паска — ua.recep.com

Больше ремней покупали в Киеве — здесь средняя цена праздничной выпечки составила 169 гривен. Но самые дорогие пояса были не в столице, а в Донецкой области — регионе, приближенном к фронту. Там средняя цена достигала 185 гривен за один кулич.



Больше украинцы покупали классические варианты — с изюмом, глазурью и посыпкой. На втором месте – творожные куличи. Но рестораторы решили удивить клиентов и добавили в меню нестандартные позиции: кулич со вкусом сникерса, дубайскую кулич с финиками и даже суши-кулич.



Спрос на праздничную выпечку начал резко расти примерно за неделю до Пасхи. Пик продаж пришелся на пятницу, 18 апреля, когда украинцы массово закупали пояса в канун праздников.



Исследование свидетельствует: несмотря на войну и экономические трудности традиции остаются важными для украинцев. Люди не только пекут пояса дома, но и поддерживают местный бизнес, покупая праздничную выпечку в ресторанах и кафе.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российский лидер Владимир Путин передал президенту США Дональду Трампа особый подарок — портрет. Автором портрета американского лидера стал Никас Сафронов. Художник предположил, что его работа может сблизить страны, поэтому решил не брать за нее средства. Затем, как пишет издание, с Сафроновым якобы связался сам Путин, подтвердивший, что портрет Трампа является шагом в улучшении отношений России с Соединенными Штатами.