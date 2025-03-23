Шокирующие причины: за что Министерство юстиции может заблокировать твою банковскую карту

Блокировка банковских карточек — явление, которое мало кто хочет пережить. Но когда это происходит, люди часто не понимают, почему их финансы стали недоступны. Одним из органов, имеющих право заблокировать счета граждан, является Министерство юстиции Украины. Но в действительности не все так просто. Существуют конкретные ситуации, когда карты могут попасть под блокировку, и это важно знать, чтобы избежать неожиданных проблем.

Фото из открытых источников

Причины блокирования банковских карт Министерством юстиции:

Невыполнение судебных решений: Одной из основных причин блокирования банковских карт является неисполнение решения суда. Если человек не платит штрафы, алименты или не выполняет обязательства по гражданскому иску, суд может передать дело в Министерство юстиции для принудительного исполнения. В таком случае органы государственной исполнительной службы имеют право наложить арест на банковские счета должника. Это может привести к блокированию карт на определенное время, пока вопрос не будет решен. Наличие задолженности по алиментам: Одним из наиболее распространенных случаев блокирования является задолженность по алиментам. Если отец или мать не платят алименты на содержание детей, органы юстиции могут принять соответствующие меры. Если лицо регулярно не выполняет финансовые обязательства, то Министерство юстиции имеет право заблокировать его банковские карты, чтобы принудительно взыскать задолженность. Принудительное исполнение финансовых обязательств: Не только судебные тяжбы, но и другие финансовые обязательства, такие как налоговые долги или неуплаченные кредиты, могут стать причиной ареста счетов. Если должник не выплачивает свои долги за определенный срок, Министерство юстиции может заблокировать карты, чтобы забрать необходимые средства для погашения долга. Этот процесс обычно предполагает взыскание посредством исполнительного производства, где государственные органы пытаются забрать необходимую сумму прямо с банковского счета. Запрет на вывод средств из-за подозрения в финансовых махинациях: Еще одним важным аспектом является блокирование карточек в случае подозрения на незаконную деятельность. Если правоохранительные органы или государственные органы обнаруживают, что через карту проходят подозрительные средства (например, со счетов, фигурирующих по делу об отмывании денег), Министерство юстиции может наложить временный запрет на его использование. Это позволяет обеспечить расследование и, в случае необходимости, конфискацию денег.

Для того чтобы избежать ситуации, когда Министерство юстиции заблокирует банковскую карту, следует своевременно выполнять все финансовые обязательства

Напомним, портал "Комментарии" писал, что с 1 июня 2025 года в Украине будут введены новые ограничения на финансовые переводы через карты. Для лиц, которые не могут предоставить документальное подтверждение дохода, максимальная сумма перевода в месяц составит 100 000 гривен.