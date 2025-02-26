Шоковая терапия для малого бизнеса: с марта на ФЛП посыпятся штрафы

За нарушения в марте ФЛП могут получить немалые штрафы. В 2025 году физические лица предприниматели (ФЛП) должны соблюдать новые требования по налогам, учету и ведению бизнеса. За нарушение законодательства предпринимателей будут штрафовать.

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Какие суммы придется платить предпринимателям за нарушение, пишет издание OBOZ.UA Основные штрафы для ФЛП в марте 2025 года будут такими:

отсутствие безналичного расчета (POS-терминала) – штраф от 1 700 до 17 000 грн, дополнительно 8 500 грн штрафа от Госпродпотребслужбы;

игнорирование запроса налоговой – непредоставление ответа или документов – 8 000 грн;

несоблюдение требований по трудоустройству – штраф от 8 500 до 34 000 грн;

ведение предпринимательской деятельности без оформления ФЛП – штраф от 17 000 до 85 000 грн;

неоформление наемных работников – от 80 000 до 240 000 грн за каждого сотрудника (в зависимости от частоты нарушений);

недопуск инспектора труда к проверке – штраф 128 000 грн;

выдача фискальных чеков старой формы – штраф 100% суммы, указанной в документе (новая форма чека вступает в силу с 1 марта);

отсутствие регистратора расчетных операций (РРО) – штраф 100% стоимости проданных без РРО товаров (150% в случае повторного нарушения).

За преднамеренную неуплату военного сбора применяются дополнительные штрафы. А именно:

первое нарушение – штраф 25% от суммы неуплаченного сбора;

повторная задержка уплаты более 90 календарных дней – штраф 50% от суммы долга.

Предприниматели, имеющие наемных работников, могут также получить штрафы. Пока они такие:

ошибка в учете рабочего времени – до 8 000 грн;

неоформленный работник – 64 000 грн за одного сотрудника;

несоблюдение минимальных гарантий в оплате труда – 16 000 грн;

недопуск инспектора труда к проверке – 128 000 грн.

Напомним, что налоги, как писал портал "Комментарии", нанесли ФЛП сокрушительный удар.



