Ситуация в Украине ужасает: в Раде вспомнили цитату Зеленского из предвыборной программы 2019 года

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Украине 36,2% пенсионеров живут за гранью бедности. Народная депутат Украины Нина Южанина рассказала об уровне доходов пенсионеров.
Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников
Народная депутат отметила, что новый международный предел бедности в июне 2025 года составляет три доллара США в день. Этот показатель рассчитывает Всемирный банк в рамках программы международных сравнений.
Народная депутат напомнила цитату 2019 года из предвыборной программы действующего президента — "Старшему поколению — достойное пенсионное обеспечение".
Напомним: портал "Комментарии" писал, что новый уровень крайней бедности Всемирный банк установил на уровне 3 долл. на человека в день. Предыдущий предел бедности был на уровне 2,15 долл. Этот расчет базировался на ПКС 2017 года.
"Граница бедности позволяет определить, сколько людей живет в нищете. По новым оценкам, на 2022 год их было около 838 миллионов человек или 10,5% от населения планеты. Повышение предела до 3 долл. вместе с другими методологическими изменениями повысило эту оценку на 125 миллионов", — отмечают экономисты.
Новые счета обнаружили, что мир живет на меньшие деньги, чем казалось, а масштабы бедности были занижены.
Новости