Ситуация в Украине ужасает: в Раде вспомнили цитату Зеленского из предвыборной программы 2019 года

В Украине 36,2% пенсионеров живут за гранью бедности. Народная депутат Украины Нина Южанина рассказала об уровне доходов пенсионеров.

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Народная депутат отметила, что новый международный предел бедности в июне 2025 года составляет три доллара США в день. Этот показатель рассчитывает Всемирный банк в рамках программы международных сравнений.

"3860 гривен в месяц — международная граница бедности в Украине (по курсу НБУ). По данным Пенсионного фонда по состоянию на 1 апреля 2025 года более 3,73 млн пенсионеров в Украине получают пенсию до 4 тысяч гривен (у 0,4 млн средняя пенсия 2283 гривны, а у 3,34 млн – 3342 гривен)”, — подчеркнула Южанина.

Народная депутат напомнила цитату 2019 года из предвыборной программы действующего президента — "Старшему поколению — достойное пенсионное обеспечение".

"Вряд ли старшее поколение через 6 лет это чувствует. И еще, только не списывайте все на войну, потому что бедность — это дело рук ИХ миндичей и Ко", — убеждена Нина Южанина.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что новый уровень крайней бедности Всемирный банк установил на уровне 3 долл. на человека в день. Предыдущий предел бедности был на уровне 2,15 долл. Этот расчет базировался на ПКС 2017 года.

"Граница бедности позволяет определить, сколько людей живет в нищете. По новым оценкам, на 2022 год их было около 838 миллионов человек или 10,5% от населения планеты. Повышение предела до 3 долл. вместе с другими методологическими изменениями повысило эту оценку на 125 миллионов", — отмечают экономисты.

Новые счета обнаружили, что мир живет на меньшие деньги, чем казалось, а масштабы бедности были занижены.



