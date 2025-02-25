Сколько будет стоить восстановление Украины после войны: Шмыгаль назвал сумму

По приблизительным подсчетам, восстановление Украины после войны может стоить 500 млрд евро, сообщил во время совместного заседания правительства и Еврокомиссии премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет "Радио Свобода".

Денис Шмыгаль

"Когда мы говорим о восстановлении Украины, это означает, что европейские компании могут инвестировать в такие усилия. И это значит, по приблизительным подсчетам, восстановление Украины будет стоить 500 млрд евро. Но такое восстановление Украины может стать Magnum opus для Европы – ключевой задачей на годы вперед", – отметил глава правительства.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Россия может согласиться с тем, чтобы замороженные в Европе 300 млрд долларов российских активов использовались для восстановления Украины. Однако Кремль будет настаивать, чтобы часть денег была израсходована на временно оккупированные территории, оказавшиеся под контролем РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Reuters.

18 февраля в Саудовской Аравии состоялись первые прямые переговоры России и США по окончании войны в Украине. Как указывает Reuters со ссылкой на три источника, хотя обсуждения между Москвой и Вашингтоном находятся на ранней стадии, в Кремле могут предложить мирное соглашение, предусматривающее использование замороженных активов РФ для восстановления Украины.

"Идея о том, что Россия может согласиться использовать замороженные деньги для помощи в восстановлении Украины, раньше не звучала и такой шаг может быть воспринят, что Россия готова пойти на компромисс", — пишет Reuters.