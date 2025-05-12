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Сколько нужно работать украинцу, чтобы купить один биткоин

Чтобы купить один биткоин, украинцу нужно работать 4 года без выходных или 18 лет с отдыхом.

сегодня, 08:58
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Автор:
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Slava Kot

Украинец со средней зарплатой должен работать 4 года без выходных, отпусков и праздников, чтобы купить один биткоин. Тогда как для американца эта цифра в 11 раз ниже.

Сколько нужно работать украинцу, чтобы купить один биткоин

Биткоин. Фото из открытых источников

В мае 2025 года цена биткоина составляет 4,3 миллиона гривен. Для большинства украинцев эта сумма выглядит недостижимой. Однако благодаря средней зарплате можно узнать, сколько нужно работать, чтобы иметь возможность купить биткоин.

По подсчетам на основе данных Госстата, средняя заработная плата в Украине по итогам 2024 выросла до 21 473 гривен в месяц. Это означает, что за час среднестатистический украинец зарабатывает примерно 119 гривен.

Если поделить стоимость одного биткоина на среднюю почасовую ставку, получим более 36 165 часов работы или 1506 дней. Таким образом, украинцу со средней зарплатой нужно работать более 4 лет непрерывного труда без выходных, отпусков и праздников, чтобы купить 1 биткоин.

В обычном восьмичасовом рабочем режиме с двумя выходными в неделю, это около 18 лет, при условии, что человек не будет тратить заработанного на жилье, еду и другие нужды.

Для сравнения, американец со средней зарплатой должен работать 3264 часов или один год без перерывов, чтобы купить биткоин. Это более чем в 11 раз меньше, чем украинец. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вторая криптовалюта мира Ethereum в один из дней мая подскочила на 20%.

Также "Комментарии" писали, что в Украине планируют ввести налог на криптовалюту. По каким правилам будет облагаться налогом биткоин и другие популярные криптовалюты.



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