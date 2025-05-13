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Сколько нужно зарабатывать, чтобы получать пенсию 10 тысяч гривен

Сколько нужно зарабатывать в 2025 году, чтобы получить пенсию в 10 000 гривен.

сегодня, 11:05
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Автор:
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Slava Kot

Чтобы получать пенсию в 10 тысяч гривен, нужно иметь официальную зарплату примерно 32 тысяч гривен по меньшей мере за последние годы трудовой деятельности. Пока средняя пенсия в Украине в 2025 году составляет чуть выше 6 тысяч гривен.

Сколько нужно зарабатывать, чтобы получать пенсию 10 тысяч гривен

Пенсия в Украине. Фото из открытых источников

По данным Пенсионного фонда Украины, по состоянию на 2025 год средний размер пенсии составляет 6 341 гривну. В то же время более половины пенсионеров получают менее 5 тысяч гривен. И только около 14% получают пенсию более 10 тысяч гривен. Такая значительная разница объясняется не только размером стажа, но и размером заработной платы, с которой уплачивались взносы в Пенсионный фонд.

Пенсионные выплаты в Украине рассчитываются по четкой формуле:

Пенсия = Сз × Икз × (Стаж × 0,01)

Где:

Сз – средняя зарплата по Украине за последние три года (сейчас около 15 000 грн),

Икз – индивидуальный коэффициент заработка (соотношение вашей зарплаты к средней по стране),

Стаж – официальный трудовой стаж в годах.

Например, если у человека 32 года стажа и он получает среднюю по состоянию на 2025 год зарплату в 23 500 грн, его индивидуальный коэффициент составляет 1,56. Тогда:

Пенсия = 15 000*1,56*(32*0,01) = 7 488 гривен.

Чтобы получить пенсию в 10 000 гривен индивидуальный коэффициент должен вырасти до 2,1, что означает зарплату на уровне 32 000 гривен в месяц в 2025 году. Однако с изменением средней зарплаты за три года, в формуле также изменится сумма, которую нужно зарабатывать, чтобы получить пенсию 10 000 гривен.

Кроме базовой формулы на пенсию могут влиять: надбавки за сверхурочный стаж; социальные гарантии для лиц постарше или участников боевых действий; индексация и другие надбавки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какую пенсию можно получить при зарплате 20 тысяч гривен.

Также "Комментарии" писали, что украинский пенсионер создал трон для Трампа за 150 миллионов долларов.



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