Сколько украинцев доживает до пенсии: как долго получают выплаты

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Slava Kot
Действительно ли украинцы не доживают до пенсии и сколько лет успевают ее получать. Согласно данным Госстата, каждый пятый мужчина и каждая седьмая женщина в Украине не доживают до пенсии. Несмотря на это, дожившие до пенсионного возраста в среднем будут ее получать 16,5 лет, что значительно ниже показателей стран ЕС.
Сколько лет украинцы живут после выхода на пенсию
Согласно последним доступным данным Госстата за 2021 год, ожидаемая продолжительность жизни украинцев составляет 69,8 года. Для мужчин продолжительность жизни ожидается на уровне 65,1 года, а для женщин почти на 10 лет больше – 74,4 года. Таким образом, можно предположить, что при выходе на пенсию в 60 лет мужчины будут получать пенсию в среднем 5 лет, а женщины 14 лет.
Однако на показатель продолжительности жизни влияет смертность в детском возрасте. Поэтому для лучшего расчета следует учитывать показатель ожидаемой продолжительности жизни в определенном возрасте. Так мужчины, которым исполнилось 45 лет, в среднем доживают до 69,1 лет, а женщины – до 76,4 лет.
В 60 лет ожидаемая продолжительность жизни возрастает до 73,7 и 78,7 лет для мужчин и женщин соответственно. Кроме того, до пенсионного возраста в 60 лет доживает около 84% украинцев. Для мужчин этот показатель составляет 78%, а для женщин – 86%. То есть, каждый пятый мужчина и каждая седьмая женщина в Украине не доживает до пенсии.
Если учитывать ожидаемую продолжительность жизни при достижении 60 лет, в среднем украинцы живут на пенсии 16,5 лет. Однако между мужчинами и женщинами существует большая разница. Мужчины, вышедшие на пенсию в 60, в среднем получают ее еще 13,7 года, а женщины – 18,7 года.
Эти показатели базируются на так называемой ожидаемой продолжительности жизни в определенном возрасте. Мужчины в 60 лет, согласно статистике Госстата, в среднем проживают еще 13,7 лет, а женщины почти 19.
Средняя продолжительность жизни на пенсии в Украине и ЕС
Если сравнивать с показателями стран ЕС, то, по данным OECD, остаточная продолжительность жизни на пенсии составляет 19,5 лет для мужчин и 24 года для женщин. В США соответствующие показатели составляют 18,6 лет для мужчин и 21,3 лет для женщин.
Греция занимает первое место среди стран-членов Евросоюза по показателям продолжительности жизни на пенсии – 23 года для мужчин и 28 для женщин. Меньше всего на пенсии в странах ЕС живут в Латвии – 14 лет мужчины и 21 год женщины. Однако в странах ЕС на пенсию выходят в 63-67 лет, в то время как в Украине в 60-65 лет.
Возраст выхода на пенсию в Украине, ЕС и США
Таким образом, украинцы хоть и раньше выходят на пенсию, однако в среднем на 5 лет меньше ее получают, чем жители стран Европейского Союза.
* Отметим, что в результате войны России против Украины, Госстат не предоставляет информацию в полном объеме относительно смертности и продолжительности жизни украинцев с 2022 года.
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