Сколько украинцев доживает до пенсии: как долго получают выплаты

Действительно ли украинцы не доживают до пенсии и сколько лет успевают ее получать. Согласно данным Госстата, каждый пятый мужчина и каждая седьмая женщина в Украине не доживают до пенсии. Несмотря на это, дожившие до пенсионного возраста в среднем будут ее получать 16,5 лет, что значительно ниже показателей стран ЕС.

Сколько лет украинцы живут после выхода на пенсию

Сколько человек в Украине умирает до выхода на пенсию

Согласно последним доступным данным Госстата за 2021 год, ожидаемая продолжительность жизни украинцев составляет 69,8 года. Для мужчин продолжительность жизни ожидается на уровне 65,1 года, а для женщин почти на 10 лет больше – 74,4 года. Таким образом, можно предположить, что при выходе на пенсию в 60 лет мужчины будут получать пенсию в среднем 5 лет, а женщины 14 лет.

Однако на показатель продолжительности жизни влияет смертность в детском возрасте. Поэтому для лучшего расчета следует учитывать показатель ожидаемой продолжительности жизни в определенном возрасте. Так мужчины, которым исполнилось 45 лет, в среднем доживают до 69,1 лет, а женщины – до 76,4 лет.

В 60 лет ожидаемая продолжительность жизни возрастает до 73,7 и 78,7 лет для мужчин и женщин соответственно. Кроме того, до пенсионного возраста в 60 лет доживает около 84% украинцев. Для мужчин этот показатель составляет 78%, а для женщин – 86%. То есть, каждый пятый мужчина и каждая седьмая женщина в Украине не доживает до пенсии.

Сколько лет украинцы живут на пенсии

Если учитывать ожидаемую продолжительность жизни при достижении 60 лет, в среднем украинцы живут на пенсии 16,5 лет. Однако между мужчинами и женщинами существует большая разница. Мужчины, вышедшие на пенсию в 60, в среднем получают ее еще 13,7 года, а женщины – 18,7 года.

Эти показатели базируются на так называемой ожидаемой продолжительности жизни в определенном возрасте. Мужчины в 60 лет, согласно статистике Госстата, в среднем проживают еще 13,7 лет, а женщины почти 19.

Средняя продолжительность жизни на пенсии в Украине и ЕС

Если сравнивать с показателями стран ЕС, то, по данным OECD, остаточная продолжительность жизни на пенсии составляет 19,5 лет для мужчин и 24 года для женщин. В США соответствующие показатели составляют 18,6 лет для мужчин и 21,3 лет для женщин.

Греция занимает первое место среди стран-членов Евросоюза по показателям продолжительности жизни на пенсии – 23 года для мужчин и 28 для женщин. Меньше всего на пенсии в странах ЕС живут в Латвии – 14 лет мужчины и 21 год женщины. Однако в странах ЕС на пенсию выходят в 63-67 лет, в то время как в Украине в 60-65 лет.

Возраст выхода на пенсию в Украине, ЕС и США

Таким образом, украинцы хоть и раньше выходят на пенсию, однако в среднем на 5 лет меньше ее получают, чем жители стран Европейского Союза.

* Отметим, что в результате войны России против Украины, Госстат не предоставляет информацию в полном объеме относительно смертности и продолжительности жизни украинцев с 2022 года.

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