Сколько в Украине миллионеров: младшему всего 3,5 года

Государственная налоговая служба опубликовала отчет за первые два месяца 2025 года и установила, что в Украине за этот период 3186 граждан задекларировали доходы более одного миллиона гривен. Общая сумма задекларированных доходов этих миллионеров составляет 21,8 млрд. гривен.

Сколько миллионеров в Украине. Фото из открытых источников

Согласно отчету ГНС, всего за два месяца текущего года украинцы подали более 44 тыс. деклараций, по результатам которых задекларированы доходы на сумму 36,2 млрд гривен. Это на 62% или на 13,9 млрд гривен больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. По этим данным оказалось, что в Украине 3186 граждан отчитались о полученных доходах в размере более 1 млн гривен на общую сумму 21,8 млрд гривен.

Самый молодой миллионер Украины – ребенок 3,5 года. Его доходы были задекларированы уполномоченным лицом, и они происходят из наследства или подарка от лиц, не являющихся близкими родственниками. Самой старшей миллионершей стала 96-летняя жительница Киева, получившая значительные доходы от продажи ценных бумаг.

Активнее всего о своих миллионных доходах отчитывались жители Киева, Львовской и Днепропетровской областей.

В целом за январь-февраль 2025 года в бюджет будут уплачены:

— Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 436,9 млн гривен

— Военный сбор – 80,3 млн гривен

Кроме того, более 16 тысяч граждан задекларировали право на налоговую скидку, что позволит получить 105,7 млн гривен возвратов из бюджета.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Украине выросло количество миллионеров во время войны.

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