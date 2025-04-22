СМИ: Экс-владелец "Дельта Банка" Лагун может продавать активы окружению Парцхаладзе

Как сообщают "Украинские новости", компании президента Конфедерации строителей Украины Льва Парцхаладзе могут стать претендентами на получение части активов экс-владельца обанкротившегося "Дельта Банка" Николая Лагуна и его окружения.

Николай Лагун

В частности, как указывают журналисты, речь идет о земле в Белогородке в Киевской области. Издание также отмечает, что часть активов – в Бородянке и под Черниговом – Лагун предположительно продал семье бывшего главного казначея Киевской области Петра Миколенка, чей сын возглавляет Николаевскую таможню.

Как сообщают "Украинские новости", в феврале 2025 года, согласно данным системы YouControl, в государственных реестрах сменился владелец ООО "Черниград" и ООО "Бородянинвестменс". Первой принадлежит 63 га земли в Черниговской области, второй – более 100 га в Бородянке.

Впрочем, 24 из 56 черниговских участков фигурируют в судебных делах, в Бородянке такой участок один. Вместо ООО "КУА Скай Кепитал Менеджмент", которым руководит менеджер Лагуна Вадим Сергиенко, две указанные компании перешли под управление Алексея Миколенко и свежесозданного ООО "ТерраХаб".

Журналисты указывают, что Алексей – сын Петра Миколенко, бывшего главы госказначейства в Киевской области. Другой сын Миколенко-старшего – Сергей – с 2021 года возглавляет Николаевскую таможню.

Также в материале говорится о якобы интересе к объектам Лагуна со стороны экс-первого заместителя председателя Киевской обладминистрации, экс-замминистра регионального развития и строительства, президента Конфедерации строителей Украины Льва Парцхаладзе.

По словам авторов, как утверждают участники рынка – Парцхаладзе и его компании может интересовать земля ООО "Град Свободное" и ООО "Белград" в другом пригороде столицы – Белогородке.

По данным YouControl, сейчас компаниями владеет соответственно ООО "Свободное Групп" менеджера Лагуна Геннадия Литвина, и уже упомянутое ООО "КУА Скай Кепитал Менеджмент" Сергиенко.

"Белград" владеет 17 га под застройку в Белогородке, все они, как отмечается в материале, фигурируют в судебных делах. В частности, речь идет о конфликте Лагуна с ООО "Омокс" (застройщик с. Чайки Киевской области), которому экс-банкир передал 115 га в бессрочное пользование в счет оплаты задолженности на сумму свыше $2 млн.

"Сейчас адвокаты Лагуна пытаются расторгнуть договор (формально истцом выступает "Град Свободное", поскольку "Белград" передал ему свои участки). Такой юридический кульбит можно объяснить разве что появлением покупателя, который готов покрыть все судебные издержки и закрыть глаза на проблемную историю актива. А следовательно, способствовать "выходу в кэш банкира, который сбежал", — отмечают журналисты.

Так же, говорится в материале, из 116 га земли, которым владеет "Град Вільне", почти 100 га – находятся под разными запретами и арестами. В частности, по информации журналистов, часть участков находятся под обременением еще с 2021 года, когда Хозяйственный суд г. Киев наложил на них арест с запретом распоряжаться указанным имущественным правом. Основанием наложения ареста стало сохранение вещественных доказательств (п. 1 ч. 2 ст. 170 УПК РФ) в уголовном производстве №42021112200000020 от 06.05.2021, по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст.190 УК Украины – это уголовное дело по хищению Лагуном денег кредита от "Укрэксимбанка".

Издание предполагает, что Парцхаладзе или его свита интересует не только земля, но и весь проект ЖК Vilne, данные которого уже опубликованы на профильных сайтах по продаже недвижимости как "перспективного" объекта, несмотря на то, что отзывы о нем датируются еще 2021 годом. Впрочем, реальность заключается в том, что первыми претендентами на такие объекты должны стать государственные структуры.

"Интересной также должна быть реакция Ощадбанка и Укрэксимбанка на такое возможное соглашение компаний из окружения Парцхаладзе, особенно — их кредитных отделов, формирующих заявки на расширение кредитных линий для таких компаний. Службам внутреннего аудита следует обратить внимание на то, чтобы такие кредитные линии не были направлены на покупку земельных участков. средства, которые сейчас пытаются через суд взыскать с Лагуна и его менеджеров", – добавляет издание.

При этом издание напоминает, что имущество других беглых банкиров, в частности, Олега Бахматюка, Нацбанк уже активно взимает. К примеру, недавно стало известно, что центробанк будет продавать с торгов центральный офис Ukrlandfarming Бахматюка в районе ст. м "Житомирская" в Киеве. Владельцем имущества является ООО "Торговый дом "Трансмагистраль", принадлежащее ЧАО "Агрохолдинг Авангард". С 2008-го по 2014 год банк "Финансовая инициатива" Бахматюка взял у НБУ пять кредитов рефинансирования под залог этих зданий. имущества. В 2022 году было открыто производство о банкротстве ООО "Торговый дом "Трансмагистраль", в процедуре которого были признаны требования НБУ на сумму более 3 млрд грн.



