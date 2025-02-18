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Стало известно, действительно ли с 1 марта остановят работу все АЗС в Украине

Вероятно, чтобы избежать коллапса и остановки АЗС и других бизнесов, нужно будет перенести введение новаций по фискальным чекам

18 февраля 2025, 13:08
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Ткачик Олеся

С 1 марта могут остановиться не только все АЗС, но и все компании, где есть кассовые аппараты, отметил директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Стало известно, действительно ли с 1 марта остановят работу все АЗС в Украине

АЗС

По его словам, налоговая и Минфин ввели новый формат фискальных чеков. Что-то на чеке появится новое, что-то исчезнет, но никаких головокружительных изменений не предвидится. Частично подобные изменения инициировал бизнес для повышения прозрачности расчетных операций, в том числе с подакцизными товарами.

"Но, как часто у нас бывает, хотели как лучше… Минфин своим приказом дал буквально месяц 250 тысяч кассовых аппаратов на перепрошивку. Правда, налоговая не смогла дать необходимые для этого объяснения провайдерам обслуживания этих аппаратов", — подчеркнул Куюн.

Следовательно, по его убеждению, есть потребность в перенесении сроков применения изменений.

"Не думаю, что это проблема, когда речь идет об остановке всей торговли в стране. Уверен, что все сделают свою работу – и бизнес, и чиновники. Но зачем так хайповать, чтобы начинали дергаться промышленники, аграрии и обычные водители? Они еще не отошли от проброса со стороны "Привата", оставшись с неотоваренными талонами и картами "Авиаса", ANP и других. А тут новых страшилок подвезли… Все будет хорошо! Думаю, что даже цены упадут!", – отметил Куюн.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 1 марта 2025 года работа всех АЗС может быть остановлена, заявила народный депутат Нина Южанина. По ее словам, причина состоит в том, что именно с 1 марта можно использовать только РРО, формирующие фискальные чеки по новой форме, утвержденной приказом Минфина №601.




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Источник: https://www.facebook.com/SerhiiKuiun/posts/pfbid029ciJkobfoMoE8z9do1zbqRgXABkMCruQzEYdJJffB1bnVv7aUQzHUdZNURnPzLgjl
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