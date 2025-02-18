Стало известно, действительно ли с 1 марта остановят работу все АЗС в Украине

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Ткачик Олеся
С 1 марта могут остановиться не только все АЗС, но и все компании, где есть кассовые аппараты, отметил директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.
АЗС
По его словам, налоговая и Минфин ввели новый формат фискальных чеков. Что-то на чеке появится новое, что-то исчезнет, но никаких головокружительных изменений не предвидится. Частично подобные изменения инициировал бизнес для повышения прозрачности расчетных операций, в том числе с подакцизными товарами.
Следовательно, по его убеждению, есть потребность в перенесении сроков применения изменений.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 1 марта 2025 года работа всех АЗС может быть остановлена, заявила народный депутат Нина Южанина. По ее словам, причина состоит в том, что именно с 1 марта можно использовать только РРО, формирующие фискальные чеки по новой форме, утвержденной приказом Минфина №601.
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