Стало известно, как пошлины Трампа ударят по Украине: какие рынки будут потеряны

Американский президент Дональд Трамп ввел пошлины против ряда государств, в том числе и Украины. Впрочем, как считает народный депутат Ярослав Железняк, новые пошлины не сильно ударят по нашей стране.

Трамп ввел пошлины против Украины

"Наш экспорт туда даже не дотягивает до миллиарда и 2% всего, что мы куда-то экспортируем", — отметил политик.

Кроме того, он сообщил, что экспорт товаров из США в Украину составляет около 3 млрд. То есть, в 5 раз больше, чем экспортирует Украина в США. Именно поэтому, считает Железняк, Украина и получила самую низкую ставку тарифа всего в 10%.

"Больше всего мы возили металлургическую продукцию, но там уже и так с марта для нас тариф 25% на сталь и алюминий. Еще трубы, но там тоже тариф уже есть антидемпинг. Еще около трети экспорта составляет аграрная и пищевая продукция. Но там тоже уже и так ожидали с апреля тариф", – рассказал народный депутат.

По его словам, поэтому таможенные пошлины Трампа не является катастрофой для Украины, особенно на фоне того, что другие страны получили гораздо худшие условия. К примеру, как обращает внимание политик, против Китая введены пошлины в размере 54%.

"Здесь маленький нюанс, сейчас это ЕС, Китай, Индия и другие на продукцию из США в ответ тоже введут тарифы. И здесь для нас открывается окно возможностей зайти на их рынок", – добавил Железняк.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп ввел против ряда стран, в том числе и против территорий, где никто не проживает, целый ряд пошлин. Впрочем, пошлины не были наложены на Россию. По мнению экспертов, этому несколько объяснений. Во-первых, Трамп не хочет потерять поддержку американских фермеров, покупающих у России удобрения. Во-вторых, введение или не введение пошлин становятся элементом торга с РФ и принуждением остановить войну в Украине.



