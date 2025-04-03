Стало известно, как пошлины Трампа ударят по Украине: какие рынки будут потеряны

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Ткачик Олеся
Американский президент Дональд Трамп ввел пошлины против ряда государств, в том числе и Украины. Впрочем, как считает народный депутат Ярослав Железняк, новые пошлины не сильно ударят по нашей стране.
Трамп ввел пошлины против Украины
Кроме того, он сообщил, что экспорт товаров из США в Украину составляет около 3 млрд. То есть, в 5 раз больше, чем экспортирует Украина в США. Именно поэтому, считает Железняк, Украина и получила самую низкую ставку тарифа всего в 10%.
По его словам, поэтому таможенные пошлины Трампа не является катастрофой для Украины, особенно на фоне того, что другие страны получили гораздо худшие условия. К примеру, как обращает внимание политик, против Китая введены пошлины в размере 54%.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп ввел против ряда стран, в том числе и против территорий, где никто не проживает, целый ряд пошлин. Впрочем, пошлины не были наложены на Россию. По мнению экспертов, этому несколько объяснений. Во-первых, Трамп не хочет потерять поддержку американских фермеров, покупающих у России удобрения. Во-вторых, введение или не введение пошлин становятся элементом торга с РФ и принуждением остановить войну в Украине.
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