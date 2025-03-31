Стало известно, какая зарплата у главы Минобороны Рустема Умерова

Министр обороны Украины Рустем Умеров подал электронную декларацию за 2024 год, в которой указал 4,9 млн. гривен доходов. Основная часть доходов Умерова составляет его заработная плата и прибыль от финансовых операций.

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: УП

Согласно декларации, в 2024 году зарплата министра обороны Рустема Умерова составляла 1,63 млн. гривен. Кроме того, глава Минобороны получил 3,3 млн. гривен от продажи ценных бумаг и корпоративных прав. Жена Умерова задекларировала 1,84 млн. гривен доходов за прошлый год.

Что касается сбережений, то министр хранит 123 тыс. гривен и 7,7 тыс. долларов наличными. Еще 2,6 млн. гривен и 4,1 тыс. долларов находятся на банковских счетах. Его жена имеет 9,3 тыс. долларов наличными и 1,8 тыс. долларов в банках.

В декларации отмечено, что Умеров арендует квартиру площадью 128,8 кв. м в столице, а зарегистрированный в квартире на 95 кв. м также в Киеве. Также его мать владеет домом в Бахчисарае на 196,7 кв. м, а жена арендует жилье в США в размере 137,4 кв. м.

Министр имеет доли в компаниях ООО "Компания Блэк Си" и акции американской Petcube.

Рустем Умеров на протяжении 2020-2022 годов декларировал доходы на уровне 3-4 млн. гривен. Однако в 2023 году задекларировал рекордный доход на 14,7 млн. гривен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о декларации мэра Днепра Бориса Филатова. В ней указана недвижимость в Крыму, билет в космос и продажа вертолета.

Также "Комментарии" писали о доходах президента Владимира Зеленского и членов его семьи за 2024 год. Они состоят из заработной платы президента, дохода от аренды недвижимости и банковских процентов.