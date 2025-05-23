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Стало известно, какую зарплату получают военнопленные в украинских лагерях

Военнопленные работают в украинских лагерях и получают зарплату.

сегодня, 11:20
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Slava Kot

Военнопленные в украинских лагерях получают среднюю зарплату на уровне 1,5-2 тыс. гривен. Таким образом, Украина выполняет обязательства гуманитарного права, которые предусмотрены Женевской конвенцией 1949 года об обращении с военнопленными.

Стало известно, какую зарплату получают военнопленные в украинских лагерях

Украина платит зарплату пленным. Фото из открытых источников

Министерство юстиции сообщило, что обеспечивает контроль за соблюдением всех предусмотренных прав и условий для военнопленных по гуманитарному праву. В частности, лагеря для пленных в войне оборудованы спальными местами, столовыми, медицинскими пунктами, мастерскими, банями, пекарнями, библиотеками и укрытиями. Военнопленные снабжаются одеждой, средствами гигиены и имеют трехразовое питание.

Кроме того, пленные также привлечены к работе. Они работают на кухнях, деревообрабатывающих цехах, швейных и других мастерских. В частности, военнопленные изготавливают мебель, елочные украшения, пакеты и другие вещи, а их работа оплачивается.

"Размер вознаграждения определен в соответствии с Женевской конвенцией и составляет, по меньшей мере, четверть швейцарского франка за день. В апреле средний заработок пленных колебался от 1500 до 2000 гривен", — отметили в Минюсте.

Украина также обеспечивает право на переписку и телефонные звонки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что иностранные солдаты в украинском плену рассказали, почему пошли воевать за Россию. Основной мотивацией стали деньги, которые предлагали в РФ. Однако часть иностранцев российская сторона привела в армию обманным путём.

Также "Комментарии" писали, что украинские военные взяли в плен гражданина Греции. Он рассказал, как попал на фронт.



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Источник: https://minjust.gov.ua/news/ministry/yak-ukraina-zabezpechue-prava-viyskovopolonenih-vidpovidno-do-jenevskih-konventsiy
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