Стало известно, какую зарплату получают военнопленные в украинских лагерях

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Slava Kot
Военнопленные в украинских лагерях получают среднюю зарплату на уровне 1,5-2 тыс. гривен. Таким образом, Украина выполняет обязательства гуманитарного права, которые предусмотрены Женевской конвенцией 1949 года об обращении с военнопленными.
Украина платит зарплату пленным. Фото из открытых источников
Министерство юстиции сообщило, что обеспечивает контроль за соблюдением всех предусмотренных прав и условий для военнопленных по гуманитарному праву. В частности, лагеря для пленных в войне оборудованы спальными местами, столовыми, медицинскими пунктами, мастерскими, банями, пекарнями, библиотеками и укрытиями. Военнопленные снабжаются одеждой, средствами гигиены и имеют трехразовое питание.
Кроме того, пленные также привлечены к работе. Они работают на кухнях, деревообрабатывающих цехах, швейных и других мастерских. В частности, военнопленные изготавливают мебель, елочные украшения, пакеты и другие вещи, а их работа оплачивается.
Украина также обеспечивает право на переписку и телефонные звонки.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что иностранные солдаты в украинском плену рассказали, почему пошли воевать за Россию. Основной мотивацией стали деньги, которые предлагали в РФ. Однако часть иностранцев российская сторона привела в армию обманным путём.
Также "Комментарии" писали, что украинские военные взяли в плен гражданина Греции. Он рассказал, как попал на фронт.
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