Стало известно, когда в Украине начнут задерживать выплату зарплат и пенсий

Украина столкнется с трудностями в вопросе выплаты зарплат бюджетникам и пенсиям, если произойдет дефицит внешней поддержки. Тогда своевременная выплата зарплат и пенсий будет под вопросом, отметила нардеп Леся Забуранная. Впрочем, по ее словам, на данный момент нет никаких поводов для паники.

Выплата зарплат и пенсий

Народный депутат сообщила, что в этом году у Украины есть средства на покрытие дефицита бюджета. Однако, по ее словам, по состоянию на начало марта 2025 года государство все же нуждается во внешнем финансировании. Речь идет о сумме в размере 42 млрд долларов, добавила Забуранна.

Вместе с тем, народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что в 2025-2026 годах общий объем международной финансовой поддержки для Украины составляет около 67,1 млрд долларов и 12,5 млрд евро.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что с марта 2025 года некоторые украинские пенсионеры могут столкнуться со значительным сокращением своих выплат. Несмотря на проведенную индексацию отдельные категории граждан могут потерять до половины пенсии, отметили в Пенсионном фонде Украины. Как говорится в сообщении, уменьшение выплат будет производиться в соответствии с судебными решениями, постановлениями и приговорами. В частности, согласно новым нормам, по пенсии могут содержать до 50% в таких случаях. Как отметили в Пенсионном фонде, теперь удерживать с пенсии можно алименты, которые пойдут на обеспечение членов семьи (детей, бывшего супруга, родителей).

А еще, говорят в Пенсионном фонде, часть пенсии могут отчислить на компенсацию ущерба предприятию – если пенсионер во время работы в компании повлек материальные потери, которые должны быть возмещены по решению суда.





