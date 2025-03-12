Стало известно, кому повысили пенсии в марте

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Кречмаровская Наталия
В 2025 году с 1 марта в Украине была проведена индексация пенсий. В Министерстве социальной политики Украины сообщили, что в условиях военного положения Правительство имеет право определять параметры индексации с учетом того, насколько большое влияние ситуация безопасности оказывает на государственный бюджет и публичные финансы.
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Что касается начислений, то с 1 марта для более чем 10 млн граждан пенсии повысятся на 11,5%.
В министерстве пояснили, что размер индексации вычислен на базе официальных показателей развития экономики в 2024 году: рост потребительских цен – 12%; рост средней заработной платы за 2022–2024 гг. – 11%.
Согласно принятому постановлению, с 1 марта будут проиндексированы пенсии для:
9,2 млн пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях
672 тыс. пенсионеров силовых ведомств
98 тыс. лиц, получающих пенсию по инвалидности и в случае потери кормильца в результате Чернобыльской катастрофы
79,6 тыс. пенсионеров-лиц с инвалидностью в результате войны и участников боевых действий, получающих минимальные пенсионные выплаты
23,4 тыс. пенсионеров-бывших работников органов местного самоуправления и государственных служащих
Напомним, что с 1 февраля 2025 года, как писал портал "Комментарии", вступили в силу изменения в Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".
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