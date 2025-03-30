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Стало известно, сколько за 2024 год заработал глава Нацполиции

Какое состояние задекларировал председатель Нацполиции Иван Выгивский

сегодня, 11:50
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Кречмаровская Наталия

Глава Национальной полиции Иван Выгивский в декларации за 2024 год указал заработную плату за 2024 год в размере 1 455 920 грн. В декларации Выговский указал также жену – Выгивскую Валентину Николаевну.

Стало известно, сколько за 2024 год заработал глава Нацполиции

Фото из открытых источников

По данным декларации, Выговский владеет земельным участком (1,1 тыс. кв. м) в Николаевской области, жена – участком (1,5 тыс. кв. м) в Николаевской области.

Супруги проживают в арендованном доме на 260,7 кв. м в Мархаловке Киевской области, пишет издание "Украинская правда". Частный дом с участком глава Нацполиции с женой арендуют с октября 2024 года.

Жена главы Нацполиции владеет автомобилем Audi SQ 2018 года выпуска, а право управления имеет Иван Выговский.

Кроме зарплаты глава Нацполиции задекларировал банковские проценты на 9 472 грн, а его жена – 3 422 188 грн доходов.

Также он указал в декларации 264,7 тыс. грн и 1,5 тыс. грн. долл. на банковских счетах, 48 тыс. грн и 29,5 тыс. долл. наличными, а жена – 573 грн и 190,2 тыс. долл. на банковских счетах, 20 тыс. и 45,3 тыс. долл. наличными.

В декларации указано, что супруга держит 190,2 тыс. долл. держит в польском банке PKO Bank Polski SA

Глава Нацполиции не указал наличие ценных бумаг, корпоративных прав, нематериальных активов.

Напомним, что в сентябре 2024 года, как писал портал "Комментарии", Национальная полиция объявила тендеры на закупку легковых автомобилей. Соответствующий тендер размещен на платформе Prozorro. Закупка разбита на два лота. Ожидаемая общая стоимость — 3 381 930 грн. Источник финансирования закупки — Государственный бюджет Украины.

Также в Ровенской области планировали купить 10 автомобилей общей ожидаемой стоимостью 8,617 млн грн.




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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2025/03/30/7505203/
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