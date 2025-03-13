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Стало известно, стоит ли ожидать существенного роста курса доллара на следующей неделе.

В начале весны обычно увеличивается предложение валюты, что почти выравнивает спрос и предложение.

13 марта 2025, 16:48
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Клименко Елена

С 17 по 23 марта на валютном рынке ожидается стабильная ситуация: хотя возможны незначительные колебания курса в обе стороны, они будут оставаться в пределах допустимого коридора 41,4-42 грн/долл. Об этом рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

Стало известно, стоит ли ожидать существенного роста курса доллара на следующей неделе.

Курс доллара США. Фото: УНН

По его словам, важным фактором будет то, что курсы на межбанке и наличном рынке будут практически одинаковыми, что свидетельствует о благоприятной экономической ситуации, усугубляемой сезонным фактором — в начале весны обычно увеличивается предложение валюты, почти выравнивающее спрос и предложение. Кроме того, "трамповские информационные качели" не должны вызывать чрезмерных спекуляций на наличном рынке.

"Минимальная разница между курсами на межбанке и наличном рынке будет отражать стабильность ситуации. Это наблюдается уже несколько недель, и следующая неделя не станет исключением", — отметил эксперт.

По прогнозам Лесового, основные показатели валютного рынка на период с 17 по 23 марта будут выглядеть следующим образом:

·          Валютные коридоры: 41,4-42 грн/долл. и 44,5-45,5 грн/евро на межбанке и на наличном рынке.

·          Ежедневные колебания курса: на межбанке – до 0,05-0,15 гривны, в банках – до 0,1-0,2 гривны, в обменных пунктах – до 0,3 гривны.

·          Разница между курсами купли и продажи: на межбанке – до 0,15 грн за 1 доллар, до 0,2 грн за 1 евро, в коммерческих банках – до 0,5-0,6 грн на 1 доллар, до 0,8-1 грн на 1 евро, в обменниках – до 0,6-1 грн на 1 доллар, до 1,3 грн.

·          Недельные колебания курса ожидаются в пределах 1-1,5% от начального курса понедельника. "

Итак, период весеннего покоя продолжается и прогнозируемы минимальные колебания на рынке. Режим управляемой гибкости продолжает действовать, что обеспечивает защиту от возможных валютных угроз", — подытожил Лесной.

Портал "Комментарии" писал, что Национальный банк рассматривает возможность изменения основной валюты с доллара на евро. Однако до окончательного решения еще далеко.



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Источник: https://www.unian.ua/economics/finance/kurs-dolara-v-ukrajini-shcho-budet-z-kursom-valyut-do-23-bereznya-prognoz-bankira-12944199.html
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