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Стало известно, в каких отраслях бизнеса лидируют женщины

В каких регионах Украины женщины лидируют по количеству созданных ФЛП

4 марта 2025, 16:49
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Кречмаровская Наталия

В Украине за последние пять лет количество ФЛП выросло на 17,1%, при этом количество женщин-предпринимателей увеличилось на 22,5%. Такая ситуация свидетельствует о постепенной трансформации бизнес-среды, говорится в исследовании YouControl.

Стало известно, в каких отраслях бизнеса лидируют женщины

Фото из открытых источников

Так, по состоянию на 31 декабря 2024 года лидерами по количеству женщин в предпринимательстве являются крупные экономические центры:

  • м. Киев — 131,5 тыс.

  • Днепропетровская область — 83,5 тыс.

  • Львовская область — 73,1 тыс.

  • Харьковская область — 71,3 тыс.

  • Одесская область — 71,4 тыс.

При этом по доле женщин среди ФЛП лидируют следующие области:

  • Хмельницкая область – 53%,

  • Волынская – 50,6%),

  • Кировоградская – 50,5%.

По данным исследования, даже если в городах с высоким абсолютным количеством (например, г. Киев – 46%) женский сегмент не доминирует. Аналитики отмечают, что такие данные свидетельствуют об успешной интеграции женщин в бизнес-среду на региональном уровне.

"Такая разница в показателях указывает на специфику локальных рынков и социально-экономических условий, стимулирующих или сдерживающих развитие женского предпринимательства", — говорится в исследовании.


Стало известно, в каких отраслях бизнеса лидируют женщины - фото 2


По отраслям распределение женщин в предпринимательстве выглядит следующим образом:

  • аудит и бухгалтерский учет — 85,7% женщин (13,5 тыс. из 15,7 тыс. ФЛП),

  • образовательные учреждения – 76,5% женщин (27 тыс. из 35,4 тыс.),

  • туризм и медицинские учреждения — 64,7% (11,9 тыс. из 18,4 тыс.) и 63,7% (26,4 тыс. из 41,4 тыс.) соответственно,

  • легкая промышленность и розничная торговля — 61,1% (15,5 тыс. из 25,3 тыс.) и 60,5% (426,5 тыс. из 705,1 тыс.),

  • фармацевтическая промышленность, общепит и художественные организации — 58,4%, 56,6% и 56,3% соответственно.

Напомним, портал "Комментарии" писал , за какие нарушения в марте будут штрафовать ФЛП.




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Источник: https://blog.youcontrol.market/zhinochie-pidpriiemnitstvo-kilkist-ukrayinok-u-bizniesi-zrostaie/
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