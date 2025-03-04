Стало известно, в каких отраслях бизнеса лидируют женщины

В Украине за последние пять лет количество ФЛП выросло на 17,1%, при этом количество женщин-предпринимателей увеличилось на 22,5%. Такая ситуация свидетельствует о постепенной трансформации бизнес-среды, говорится в исследовании YouControl.

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Так, по состоянию на 31 декабря 2024 года лидерами по количеству женщин в предпринимательстве являются крупные экономические центры:

м. Киев — 131,5 тыс.

Днепропетровская область — 83,5 тыс.

Львовская область — 73,1 тыс.

Харьковская область — 71,3 тыс.

Одесская область — 71,4 тыс.

При этом по доле женщин среди ФЛП лидируют следующие области:

Хмельницкая область – 53%,

Волынская – 50,6%),

Кировоградская – 50,5%.

По данным исследования, даже если в городах с высоким абсолютным количеством (например, г. Киев – 46%) женский сегмент не доминирует. Аналитики отмечают, что такие данные свидетельствуют об успешной интеграции женщин в бизнес-среду на региональном уровне.

"Такая разница в показателях указывает на специфику локальных рынков и социально-экономических условий, стимулирующих или сдерживающих развитие женского предпринимательства", — говорится в исследовании.









По отраслям распределение женщин в предпринимательстве выглядит следующим образом:

аудит и бухгалтерский учет — 85,7% женщин (13,5 тыс. из 15,7 тыс. ФЛП),

образовательные учреждения – 76,5% женщин (27 тыс. из 35,4 тыс.),

туризм и медицинские учреждения — 64,7% (11,9 тыс. из 18,4 тыс.) и 63,7% (26,4 тыс. из 41,4 тыс.) соответственно,

легкая промышленность и розничная торговля — 61,1% (15,5 тыс. из 25,3 тыс.) и 60,5% (426,5 тыс. из 705,1 тыс.),

фармацевтическая промышленность, общепит и художественные организации — 58,4%, 56,6% и 56,3% соответственно.

Напомним, портал "Комментарии" писал , за какие нарушения в марте будут штрафовать ФЛП.



