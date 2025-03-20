Старейшая валюта мира, сохранившаяся по сей день

Среди всех современных валют именно британский фунт стерлингов имеет длинную историю непрерывного использования. Эта денежная единица официально стала валютой Соединенного Королевства в 1707 году, однако ее происхождение уходит еще в 8 век.

Фунт стерлингов. Фото из открытых источников

Первые упоминания фунта датируются 760 годом, когда для расчетов в Англии использовали серебряные пенни. В течение веков эта валюта изменялась, дополнялась новыми номиналами и формами, но оставалась основным платежным средством Британии.

Эта денежная единица официально стала валютой Великобритании в 1707 году. До 1855 года все банкноты фунта стерлингов Банка Англии выписывались от руки. Кроме Великобритании, фунт также являлся официальной валютой в колониях империи, в частности в Австралии, Канаде и Новой Зеландии. С 1971 года фунт стерлингов стал свободно плавающей валютой, то есть его стоимость определяется рыночными механизмами, а не привязана к определенному активу, например золото.

Несмотря на растущую роль евро и доллара, фунт стерлингов остается одной из главных резервных валют мира. Он занимает четвертое место в мировом рейтинге резервных валют после доллара, евро и японской иены.

В 2002 году Великобритания решила не присоединяться к еврозоне, что позволило ей сохранить финансовую независимость. Это решение стало особенно важным после Brexit в 2020 году, когда страна официально вышла из Европейского Союза.

Сегодня банкноты фунта стерлингов выпускает Банк Англии, у них номиналы 5, 10, 20, 50 и 100 фунтов. В 2023 году британский финансовый регулятор представил банкноты с портретом короля Чарльза III, официально вошедшими в обращение 5 июня 2024 года.

Обновленный дизайн фунта стерлингов с королем Чарльзом

По состоянию на март 2025 года курс фунта к гривне составляет 53,8 гривны за 1 фунт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что решение Трампа повлекло за собой рекордное падение доллара за 17 лет.

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