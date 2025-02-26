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Стоимость Bitcoin снизилась до $86 тысяч: инвесторы покидают рынок, трейдеры понесут потери

Индекс, отслеживающий самые большие цифровые токены, зафиксировал наибольшее падение за последние четыре дня с начала августа.

сегодня, 15:20
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Клименко Елена

Bitcoin упал ниже отметки в 90 тысяч долларов, подвергшись падению почти на 20% с момента инаугурации Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg.

Стоимость Bitcoin снизилась до $86 тысяч: инвесторы покидают рынок, трейдеры понесут потери

Фото: из открытых источников

Стоимость Bitcoin снизилась на 8,5%, что явилось самым большим однодневным падением за последние полгода. По состоянию на 11.20 по Нью-Йорку 25 февраля его рыночная цена составила 86 805 долларов. Другие криптовалюты, включая Ether (Ethereum), XRP и Solana (SOL), также потеряли в цене.

Индекс, отслеживающий самые большие цифровые токены, зафиксировал наибольшее падение за последние четыре дня с начала августа.

Снижение стоимости Bitcoin связывается с несколькими факторами. В частности, позиция Трампа по отношению к союзникам уменьшила доверие инвесторов. Кроме того, остаются опасения относительно высокой инфляции.

На фоне ухудшающейся экономической ситуации инвесторы начали избегать рискованных активов, таких как криптовалюта и акции, и перешли на более стабильные инвестиции, в частности облигации. Инвесторы в биржевых фондах тоже отступили. Спотовые биткойн-ETF понесли большие потери: крупнейший фонд IBIT потерял 158 миллионов долларов всего за один день. Всего в феврале инвесторы вывели более 956 миллионов долларов, что является самым плохим месячным результатом за всю историю.

Те, кто ставил на рост криптовалюты, понесли серьезные потери из-за ликвидации, достигших более 815 и 860 миллионов долларов за последние два дня. Трейдеры, ставившие на дальнейшее повышение без определенной даты завершения через биржи как Binance и Bybit, наблюдали за ликвидациями и закрытием своих сделок. Отмечаются новые антирекорды на рынке.

Также ухудшение ситуации на крипторынку связывают с произошедшим недавно масштабным изломом. Целью злоумышленников стала биржа Bybit, а также публичная поддержка президентом Аргентины Хавьером Милеем мемкоина Libra, вызвавшей подозрения в возможном мошенничестве.

Кража из Bybit способствовала росту беспокойства по поводу безопасности платформ для криптовалют. Аналитики считают, что за киберпреступлением могут стоять хакеры из КНДР, и этот инцидент свидетельствует о росте мастерства северокорейских киберпреступников.

Портал "Комментарии" писал, что 20 января Bitcoin достиг нового рекорда, превысив отметку в $109 тыс., что произошло накануне инаугурации Дональда Трампа.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-25/bitcoin-slides-below-90-000-as-crypto-selloff-gathers-steam
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