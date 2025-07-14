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Стоимость земли бьет рекорды: где в Украине самые дорогие земельные участки

Средняя стоимость гектара земли в 2025 году в областях Украины

14 июля 2025, 17:48
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Кречмаровская Наталия

За четыре года действия рынка земли украинцы вложили более 30 млрд грн в землю. Средняя стоимость гектара земли выросла на 60% и составляет 60,7 тыс. грн. А количество сделок за четыре года увеличилось на 13%. Самая дорогая земля в Ивано-Франковской, Львовской и Киевской областях.

Стоимость земли бьет рекорды: где в Украине самые дорогие земельные участки

Земля. Илюстрационное фото

По данным платформы "Опендатабот" за 4 года было заключено 339 644 сделки купли-продажи земли. В общей сложности было продано более 636 тыс. га на 30,4 млрд грн. При этом средняя стоимость одного гектара выросла на 60% — до 60,7 тыс. грн за гектар по состоянию на июнь 2025 года.

"В начале 2024 года рынок земли стал доступным также и для компаний — рынок оживился, впрочем, ожидаемого всплеска не произошло. Вероятно, это связано с ограничениями для компаний с иностранными собственниками на операции с украинской землей. Уже с марта количество сделок превышало 9 тыс. в месяц, а общая ежемесячная стоимость сделок – более 1 млрд грн. Цена за гектар в 2024 году колебалась в пределах 43-52 тыс. грн”, — пишет платформа.

В первом полугодии 2025 года по сравнению с июлем-декабрем 2021 года количество сделок выросло на 13%, в то же время сумма сделок — почти втрое (с 2,85 млрд грн до 8,22 млрд грн).

В Ивано-Франковской области стоимость земли самая дорогая – средняя стоимость гектара составляет 126,6 тыс. грн. В Львовской области средняя стоимость гектара составляет 118,3 тыс. грн, а в Киевской – 89,4 тыс. грн.

Стоимость земли бьет рекорды: где в Украине самые дорогие земельные участки - фото 2

Чаще всего в 2025 году покупают землю в Полтавской (5,4 тысячи соглашений), Винницкой (5,4 тыс.) и Киевской (4,7 тысячи) областях.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что на оккупированных территориях у украинцев отбирают землю.




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Источник: https://opendatabot.ua/analytics/land-2025
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