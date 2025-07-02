Стоит ли покупать доллары, евро и золото сегодня: эксперты объяснили, что делать

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Slava Kot
Эксперты считают, что в июле удачный момент, чтобы делать вложения в доллар, который уже несколько недель теряет курс. Однако, они не советуют покупать евро, который установил рекордный курс более чем в 49 гривен, а также указывают на возможность рассмотреть инвестиции в золото.
Что делать с валютой. Фото из открытых источников
Член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин рекомендует постепенно накапливать наличные деньги в валюте, прежде всего в американских долларах. По его словам, в 2026 году курс доллара может существенно возрасти, так что выгоднее приобрести американскую валюту заранее, пока она дешевеет.
Подобного мнения придерживается и экономист Андрей Забловский. Он советует не гнаться за евро, курс которого уже достиг максимума, а выбрать доллар в качестве более стабильной валюты для долгосрочных накоплений.
Кроме доллара все больше украинцев обращают внимание на банковское золото. По данным НБУ, с начала 2025 года граждане купили почти 230 килограммов золотых слитков общей стоимостью около 22,5 млн. долларов.
Несмотря на рост популярности золота, эксперты предостерегают, что инвестирование в этот актив требует значительных первоначальных затрат. Как указывает эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, золотой слиток на 10 грамм стоит более 50 тысяч гривен, а возврат инвестиций может длиться годами.
По его словам, доллары покупать можно для диверсификации инвестиционного портфеля. По евро, Пендзин советует его покупать только в случае, если вы планируете потратить валюту в ближайшем будущем. Если же евро были куплены более года назад, когда курс был на уровне 40 гривен, их продажа сегодня может принести более 20% прибыли, что больше, чем депозиты или гособлигации.
Курс валют от НБУ на 2 июля:
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