Стоит ли покупать доллары, евро и золото сегодня: эксперты объяснили, что делать

Эксперты считают, что в июле удачный момент, чтобы делать вложения в доллар, который уже несколько недель теряет курс. Однако, они не советуют покупать евро, который установил рекордный курс более чем в 49 гривен, а также указывают на возможность рассмотреть инвестиции в золото.

Что делать с валютой. Фото из открытых источников

Член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин рекомендует постепенно накапливать наличные деньги в валюте, прежде всего в американских долларах. По его словам, в 2026 году курс доллара может существенно возрасти, так что выгоднее приобрести американскую валюту заранее, пока она дешевеет.

Подобного мнения придерживается и экономист Андрей Забловский. Он советует не гнаться за евро, курс которого уже достиг максимума, а выбрать доллар в качестве более стабильной валюты для долгосрочных накоплений.

Кроме доллара все больше украинцев обращают внимание на банковское золото. По данным НБУ, с начала 2025 года граждане купили почти 230 килограммов золотых слитков общей стоимостью около 22,5 млн. долларов.

"Это немного, но характерно изменение тренда: в прошлом году, когда цены на золото были сравнительно низкими, украинцы сдавали золото и покупали доллары. А стоило делать наоборот. За последние пол года цена золота выросла на 25%", — отметил Забловский.

Несмотря на рост популярности золота, эксперты предостерегают, что инвестирование в этот актив требует значительных первоначальных затрат. Как указывает эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, золотой слиток на 10 грамм стоит более 50 тысяч гривен, а возврат инвестиций может длиться годами.

"Золото стоит покупать по правилу "приобрел и забыл", причем забыл лет на десять. Поэтому для широкой публики мой совет таков: зарабатывать за более короткий промежуток времени на гривне. То есть на краткосрочных банковских депозитах сроком действия 90-100 дней и облигациях внутреннего государственного займа — ОВГЗ", — отметил Пендзин.

По его словам, доллары покупать можно для диверсификации инвестиционного портфеля. По евро, Пендзин советует его покупать только в случае, если вы планируете потратить валюту в ближайшем будущем. Если же евро были куплены более года назад, когда курс был на уровне 40 гривен, их продажа сегодня может принести более 20% прибыли, что больше, чем депозиты или гособлигации.

Курс валют от НБУ на 2 июля:

Доллар США – 41,8 гривны

Евро – 49,4 гривны

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