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Страны с наибольшим долгом перед МВФ: Украина среди лидеров

Украина оказалась на втором месте среди всех стран мира по долгу Международного валютного фонда.

сегодня, 16:00
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Автор:
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Slava Kot

В кризисные моменты страны обращаются за финансовой помощью в Международный валютный фонд (МВФ), выдающий кредиты для обеспечения стабильности в стране. Он дает рекомендации, чтобы достичь экономического роста государств и вернули свои средства. Украина оказалась среди лидеров по кредитной помощи, которую ей предоставил МФВ – более 11 млрд долларов.

Страны с наибольшим долгом перед МВФ: Украина среди лидеров

Украина на втором месте в мире по долгу перед МВФ

Согласно данным МВФ за 1 января 2025 года, Аргентина остается страной с самым большим долгом. Южноамериканское государство задолжало Международному валютному фонду 31,1 млрд долларов. Эта сумма составляет почти 30% всех долгов стран перед МВФ.

Украина занимает второе место по долгам перед МФВ и имеет кредиты на сумму 11,2 млрд долларов. В прошлом году Украина занимала третье место и была должна 9 млрд долларов. А тройку лидеров по долгам перед МВФ в 2025 году замыкает Египет – 8,7 млрд. долларов долгов.

Страны с наибольшими долгами перед МВФ в 2025 году:

  • 1. Аргентина – 31,1 млрд долларов
  • 2. Украина – 11,2 млрд долларов
  • 3. Египет – 8,1 млрд долларов
  • 4. Эквадор – 6,6 млрд долларов
  • 5. Пакистан – 6,5 млрд долларов
  • 6. Ангола – 2,9 млрд долларов
  • 7. Колумбия – 1,8 млрд долларов
  • 8. Иордания – 1,5 млрд долларов
  • 9. Кения – 1,5 млрд долларов
  • 10. Кот-д'Ивуар – 1,4 млрд долларов

Общая сумма долга 10 крупнейших государств составляет 73,4 млрд долларов, что равно 65% сумме всех долгов стран перед МВФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что государственный долг Украины уменьшился, но стоит ли радоваться.

Также "Комментарии" писали о том, что МВФ спрогнозировал срок окончания войны. Что это значит.



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