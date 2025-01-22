Страны с наибольшим долгом перед МВФ: Украина среди лидеров

В кризисные моменты страны обращаются за финансовой помощью в Международный валютный фонд (МВФ), выдающий кредиты для обеспечения стабильности в стране. Он дает рекомендации, чтобы достичь экономического роста государств и вернули свои средства. Украина оказалась среди лидеров по кредитной помощи, которую ей предоставил МФВ – более 11 млрд долларов.

Украина на втором месте в мире по долгу перед МВФ

Согласно данным МВФ за 1 января 2025 года, Аргентина остается страной с самым большим долгом. Южноамериканское государство задолжало Международному валютному фонду 31,1 млрд долларов. Эта сумма составляет почти 30% всех долгов стран перед МВФ.

Украина занимает второе место по долгам перед МФВ и имеет кредиты на сумму 11,2 млрд долларов. В прошлом году Украина занимала третье место и была должна 9 млрд долларов. А тройку лидеров по долгам перед МВФ в 2025 году замыкает Египет – 8,7 млрд. долларов долгов.

Страны с наибольшими долгами перед МВФ в 2025 году:

1. Аргентина – 31,1 млрд долларов

2. Украина – 11,2 млрд долларов

3. Египет – 8,1 млрд долларов

4. Эквадор – 6,6 млрд долларов

5. Пакистан – 6,5 млрд долларов

6. Ангола – 2,9 млрд долларов

7. Колумбия – 1,8 млрд долларов

8. Иордания – 1,5 млрд долларов

9. Кения – 1,5 млрд долларов

10. Кот-д'Ивуар – 1,4 млрд долларов

Общая сумма долга 10 крупнейших государств составляет 73,4 млрд долларов, что равно 65% сумме всех долгов стран перед МВФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что государственный долг Украины уменьшился, но стоит ли радоваться.

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