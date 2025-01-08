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Страны с высокой средней зарплатой: на каком месте Украина

В какой стране мира самые высокие зарплаты и сколько зарабатывают украинцы.

8 января 2025, 11:05
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Автор:
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Slava Kot

Самая высокая средняя зарплата в мире в Швейцарии – 8111 долларов. Это более чем в 18 раз больше, чем в Украине. Таким образом, украинец со средней зарплатой должен работать полтора года, чтобы получить зарплату, которую житель Швейцарии получает за один месяц.

Страны с высокой средней зарплатой: на каком месте Украина

Рейтинг стран по зарплатам. Фото: ukrainianingermany.de

Согласно исследованию американского аналитического журнала CEOWORLD за 2024 год, Швейцария стала лидером по средним зарплатам — 8111 долларов. Второе место в рейтинге стран занимает Люксембург – 6633 доллара, а тройку лидеров замыкает США – 6455 долларов.

Рейтинг стран по самой высокой средней зарплате:

  • — Швейцария - 8111
  • — Люксембург — 6633
  • — США — 6455
  • — Исландия — 6441
  • — Норвегия — 5665
  • — Дания — 5642
  • — Канада — 5081
  • — Гренландия — 4665
  • — Ирландия — 4622
  • — Нидерланды — 4581

В десятку стран с самыми большими средними зарплатами попали три из Северной Америки, а остальные с Европы. Лидером по средней зарплате в Азии стал Сингапур, занявший 11 место – 4350 долларов. Среди Океании лидером стала Австралия – 13-е место с 4218 долларами зарплаты. Самые высокие средние зарплаты в Африке за ЮАР – 56 место с 1362 долларами.

Украина занимает 107 место в рейтинге стран по зарплате – 430 долларов. Она расположена между Аргентиной и Гвинеей. В Европе более низкие зарплаты чем в Украине только у Косово – 410 долларов и Албании – 404 доллара.

Наименьшую среднюю зарплату из 196 стран получают в Лесото – 24 доллара. Это в 18 раз меньше, чем в Украине. Также в конце рейтинга по зарплатам оказались Ангола, Малави, Мали и Северная Корея, где за месяц зарабатывают менее 40 долларов.

Ранее портал "Комментарии" писали о рейтинге стран по индексу налогового ада, где Украина стала одним из лидеров.

Также "Комментарии" писали об отраслях, которые в Украине зарабатывают больше всего.



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Источник: https://ceoworld.biz/2024/03/31/ranked-countries-with-the-highest-and-lowest-average-salaries-2024/
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