Страны с высокой средней зарплатой: на каком месте Украина

Самая высокая средняя зарплата в мире в Швейцарии – 8111 долларов. Это более чем в 18 раз больше, чем в Украине. Таким образом, украинец со средней зарплатой должен работать полтора года, чтобы получить зарплату, которую житель Швейцарии получает за один месяц.

Рейтинг стран по зарплатам. Фото: ukrainianingermany.de

Согласно исследованию американского аналитического журнала CEOWORLD за 2024 год, Швейцария стала лидером по средним зарплатам — 8111 долларов. Второе место в рейтинге стран занимает Люксембург – 6633 доллара, а тройку лидеров замыкает США – 6455 долларов.

Рейтинг стран по самой высокой средней зарплате:

— Швейцария - 8111

— Люксембург — 6633

— США — 6455

— Исландия — 6441

— Норвегия — 5665

— Дания — 5642

— Канада — 5081

— Гренландия — 4665

— Ирландия — 4622

— Нидерланды — 4581

В десятку стран с самыми большими средними зарплатами попали три из Северной Америки, а остальные с Европы. Лидером по средней зарплате в Азии стал Сингапур, занявший 11 место – 4350 долларов. Среди Океании лидером стала Австралия – 13-е место с 4218 долларами зарплаты. Самые высокие средние зарплаты в Африке за ЮАР – 56 место с 1362 долларами.

Украина занимает 107 место в рейтинге стран по зарплате – 430 долларов. Она расположена между Аргентиной и Гвинеей. В Европе более низкие зарплаты чем в Украине только у Косово – 410 долларов и Албании – 404 доллара.

Наименьшую среднюю зарплату из 196 стран получают в Лесото – 24 доллара. Это в 18 раз меньше, чем в Украине. Также в конце рейтинга по зарплатам оказались Ангола, Малави, Мали и Северная Корея, где за месяц зарабатывают менее 40 долларов.

Ранее портал "Комментарии" писали о рейтинге стран по индексу налогового ада, где Украина стала одним из лидеров.

Также "Комментарии" писали об отраслях, которые в Украине зарабатывают больше всего.