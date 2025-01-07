Сверхвысокие зарплаты: гендиректор "Укрпочты" получает больше, чем 15 военных, которые находятся "на нуле"

Скандал с "Укрпочтой" набирает обороты. Недавно нардепка Нина Южанина рассказала о внедрении в "Укрпочте" обязательных добровольных взносов. Сейчас она решила подсчитать заработную плату генерального директора "Укрпочты" Игоря Смелянского.

Иллюстративное фото

"Убыточная государственная "Укрпочта" ежемесячно начисляет генеральному директору более 1,5 млн грн зарплаты", — отметила она.

Она рассказала, что в 2021 году ежемесячные расходы (факт) "Укрпочты" на оплату труда руководителя составляли 1,6 млн грн (или 19,2 млн грн в год), а в 2022 году (прогноз) — 1,53 млн грн ежемесячно (или 18,3 млн грн в год). А на 2023 год по финансовому плану оплата должна была составить уже 1,86 млн грн в месяц (или 22,4 млн грн в год).

"Это данные Финансового плана АО "Укрпочта" на 2023 год, подписанного лично генеральным директором и поданным в Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины в конце 2022 года (вот ссылка на ежегодные финансовые планы "Укрпочты" с 2015 года, кому интересно)", — объяснила Южанина.

Нардеп отметила, что даже в период полномасштабной войны зарплата гендиректора в месяц превышает денежное довольствие более 15 военнослужащих, которые ежеминутно 30 дней в месяц находятся на боевых задачах на нуле.

“На мое депутатское обращение о количестве лиц, получающих заработные платы в АО "Укрпочта" более 100 тыс. гривен в месяц в 2024 году, гендиректор ответил, что не может предоставить такую информацию, потому что не понимает, как она связана с депутатской деятельностью. Так выглядит здравый смысл и искренность? (Со слов этого руководителя о себе)”, — отметила Южанина.

Она также добавила, что именно поэтому власти не хотят рассматривать проект закона №12316, которым предложено ограничить верхний предел зарплат чиновников и управленцев государственных предприятий на период военного положения.

Напомним, что гендиректор "Укрпочты" Смелянский, как писал портал "Комментарии", объяснил введение обязательных добровольных взносов.